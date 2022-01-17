В Петербурге в НИИ скорой помощи пациент избил врача и охранника

В Петербурге в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе при попытке сделать КТ пациенту был избит специалист лучевой диагностики и охранник учреждения, сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы.

То, что с пациентом будет непросто, в медучреждении поняли сразу. Его госпитализировали с челюстно-лицевой травмой, был сильно пьян. Врачи при поступлении пациентов с травмами челюсти стараются действовать незамедлительно, им важно понять, есть ли повреждения мозга. Поэтому пациентов направляют на КТ.

Оказавшись в кабинете компьютерной томографии мужчина по неизвестным пока причинам стал избивать медработника. Тот вызвал охрану. На место прибыли два человека. Одному из охранников тоже досталось - пациент переключился на него, ударил по голове, по туловищу, стал душить.

Общими усилиями пациента утихомирили, сделали КТ. Черепно-мозговая травма не подтвердилась, так что мужчину выписали из больницы. Правда, для него эта история не закончилась. НИИ передало информацию об инциденте в полицию. Охранник и пострадавший врач уже прошли медосвидетельствование и зафиксировали побои.