В Петербурге задержали мужчину за попытку изнасиловать девочку в ТЦ

В Петербурге в торговом центре на улице Пролетарской задержан мужчина, который пытался изнасиловать 12-летнюю девочку в одном из подсобных помещений, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Все началось со звонка в полицию сотрудника ТЦ. Он рассказал, что стал свидетелем того, что неизвестный мужчина напал на девочку с целью изнасилования. Через десять минут сотрудники полиции уже были на месте.

Стражи порядка задержали подозреваемого не в подсобке, а на фудкорте торгового комплекса. К пострадавшей девочке вызвали врачей.

О нападавшем известно, что это 20-летний иностранец, который имеет судимость за вымогательство.