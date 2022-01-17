В Республике Коми при пожаре в доме погибли четверо сельских жителей

В селе Ношуль Прилузского района полностью сгорел жилой деревянный дом. После тушения огня на пепелище обнаружили тела четверых погибших.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Коми, после звонка о возгорании пожарные прибыли на место ЧП через семь минут. Но здание уже было охвачено огнем.

При пожаре погибли трое мужчин и одна женщина. Предварительно, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Жилой дом площадью 64 квадратных метра полностью уничтожен. С огнем боролись девять пожарных и три единицы техники.