В Республике Коми при пожаре в доме погибли четверо сельских жителей

В селе Ношуль Прилузского района полностью сгорел жилой деревянный дом. После тушения огня на пепелище обнаружили тела четверых погибших.
Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Коми, после звонка о возгорании пожарные прибыли на место ЧП через семь минут. Но здание уже было охвачено огнем.
При пожаре погибли трое мужчин и одна женщина. Предварительно, причиной стало неосторожное обращение с огнем. Жилой дом площадью 64 квадратных метра полностью уничтожен. С огнем боролись девять пожарных и три единицы техники.