В России могут появиться первые деревянные многоэтажки

Первые деревянные многоэтажки могут появиться в России в нынешнем году. Пилотный проект предполагается запустить в городе Сокол Вологодской области.

Интерес к строительству многоэтажных домов из дерева появился после появления на рубеже тысячелетий нового типа материалов из дерева - CLT-панелей (Cross-Laminated Timber), рассказывает председатель Ассоциации деревянного домостроения (АДД), вице-президент "Сегежа Групп" Дмитрий Руденко. По прочности панели сопоставимы с бетоном, отмечает он. Россия сейчас отстает от других стран в освоении современных технологий строительства с использованием деревянных конструкций, отмечает старший специалист научно-технического направления Ассоциации деревянного домостроения, кандидат технических наук Владимир Стоянов.

В Европе же никого уже не удивить четырех-, пятиэтажными домами, построенными с применением древесины. Такие дома есть в Австрии, Германии, Великобритании, Франции, скандинавских странах, Канаде, Австралии. Играет роль в том числе интерес европейцев к экологии. Древесина - возобновляемый строительный материал, при производстве деревянных конструкций вредных выбросов в атмосферу в десятки раз меньше, чем при применении железобетона или стали, перечисляет Стоянов. Допускается использование древесины не самых высоких сортов. Есть и чисто практические преимущества: здания из панелей очень быстро строятся (в Ванкувере девятиэтажное общежитие девять рабочих "собрали" за три месяца), у них высокая сейсмостойкость, меньше нагрузка на фундамент и, наконец, это просто красиво. Такие здания, как и здания из бетона, могут простоять не менее 50 лет, подчеркивает Руденко.

Однако технология еще очень молода, из-за этого к CLT-панелям в России относятся зачастую с недоверием. Бытует мнение, что в домах из панелей плохая шумоизоляция. Хотя по словам Руденко, эти здания ничем не отличаются от любых других - вопросы звукоизоляции решаются на этапе проектирования строения.

Существуют опасения, что клей, которым скрепляют слои, может выделять вредные вещества. Но это не так, заверяет Стоянов - применяются клеи с нулевой эмиссией вредных веществ. Панели склеиваются полиуретановым клеем, не содержащим формальдегиды, при схватывании происходит химическая реакция, добавляет Руденко. Кроме того, толщина клеевого шва минимальная - лишь 0,12 мм. Однако подтвердить все эти достоинства и долговечность зданий на практике пока невозможно - панели начали выпускать не так давно. Пока их явный недостаток один - довольно высокая стоимость.

Такие деревянные многоэтажки могут появиться уже в нынешнем году в городе Сокол Вологодской области. Проект проходит проверку на противопожарную безопасность. Фото: Segezha Group

В России появлению деревянных многоэтажек мешают, в первую очередь, строительные нормы и общие стереотипы. В принципе, у нас разрешается строить многоэтажные деревянные здания, однако из противопожарных соображений дерево должно быть закрыто и со стороны фасада, и во внутренних помещениях огнезащитными материалами. Но если дерева вообще не видно - пропадает смысл деревянного строительства.

Многие считают, что жить в деревянном доме опасно из-за риска пожаров. Но с научной точки зрения все не так страшно

Многие считают, что жить в деревянном доме опасно из-за риска пожаров. Но с научной точки зрения все не так страшно, утверждает Стоянов. "Температура начала обугливания - 270 градусов Цельсия, то есть от искры деревянная конструкция точно не вспыхнет. Кроме того, древесина во время пожара не теряет прочность - конструкция обугливается, но внутри сохраняет целостность и продолжает нести нагрузку. Здание не обрушится довольно долго, что позволит эвакуировать людей. Металл же с ростом температуры начинает стремительно терять прочность, что приводит к обрушению", - говорит Стоянов. Другой параметр у панелей похуже - огонь достаточно быстро распространяется по поверхности. Но снизить опасность могут автоматические системы пожаротушения, сооружение отдельных отсеков из бетона, где люди смогут укрыться, и другие меры.

Если застройщик сейчас не хочет закрывать дерево в многоэтажке другими материалами, он может согласовать с надзорными ведомствами специальные технические условия на конкретное здание, добавляет Руденко. Сейчас компания согласовывает условия строительства двух четырехэтажных домов для своих сотрудников в Вологодской области. Если все будет в порядке, дома будут построены до конца года. Это будут первые деревянные многоэтажки в России. Ранее была идея построить 8-9-этажный деревянный дом с апартаментами в Москве, но пока она отложена.

Однако строительство по специальным техническим условиям делает дома дороже, а процесс возведения дольше, чем если бы все условия были прописаны в строительных нормах и правилах. Уже в ближайшие недели ожидается обновление свода правил, где CLT-панели включат в перечень материалов для многоэтажного строительства, говорит Руденко. Для дальнейшего изменения норм нужно проводить испытания материала и конструкций на пожароопасность, сейсмостойкость и пр. После их проведения и изменения норм строительство из дерева станет быстрее (как минимум на четыре месяца) и дешевле.

Желание строить из дерева дома или даже районы городов есть у многих регионов, отмечает Руденко. Запросы приходят из Мурманской, Иркутской областей, из Красноярского края, с Сахалина. Но для массового строительства необходимо расширять производство CLT-панелей: сейчас их в таком количестве не производят ни в России, ни за границей. При этом расширение таких производств даст возможность развивать глубокую переработку древесины и создавать новые рабочие места.

Один из победителей конкурса проектов деревянных зданий: четырехэтажный "Дом-куб". Фото: Пресс-служба Дом.РФ

Минстрой системно занимается совершенствованием законодательства в сфере деревянного индустриального домостроения, сообщили в пресс-службе ведомства. Создана рабочая группа по актуализации нормативно-технической документации. По предварительным оценкам минстроя, вопросы конструктивной безопасности в части строительства многоэтажных зданий с применением деревянных конструкций урегулированы. Сейчас проводятся совещания по вопросу изменений правил в сфере пожарной безопасности. Анализируются зарубежные требования к подобным объектам, рассматривается возможность их гармонизации с российскими. Идет разработка примерной программы испытаний подобных объектов, в том числе натурных огневых испытаний панелей. Принято решение о подготовке минстроем и МЧС "дорожной карты" по совершенствованию техрегулирования в области строительства и пожарной безопасности.

В прошлом году проводился всероссийский конкурс проектов деревянных жилых домов, среди победителей были пять проектов многоквартирных домов. Документация на них прорабатывается, позже их предполагается включить в реестр типовых проектов минстроя, отмечает Руденко.