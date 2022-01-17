В Санкт-Петербурге предлагают купить "красивые" даты для свадьбы

Объявления о продаже "красивых" дат для регистрации брака в районных ЗАГСах и дворцах бракосочетания Санкт-Петербурга появились в интернете. В правительстве города предупредили: настоящие службы такое не предлагают.

Некоторые пары верят: если они поженятся в какой-то уникальный день, то их семейная жизнь будет сплошным счастьем. Особую магию молодожены видят в цифрах, а наступивший год богат на интересные даты с двойками. Самый большой спрос вызвал день 22.02.2022 - ну красота же!

Высоко котируется и 2 февраля. Цены впечатляют. Так, за регистрацию брака в этот день в городе Пушкине на интернет-сервисах объявлений просят 500 тысяч рублей. А за такую же дату во Дворце бракосочетаний на Английской набережной Петербурга - целый миллион.

Корреспондент "РГ" позвонила по одному из объявлений о продаже "магического" числа и представилась заинтересованной покупательницей. Продавец заявил, что он сам записался на регистрацию брака в ЗАГСе недалеко от Невского проспекта 2 февраля. Эту запись он и продает - "всего" за 300 тысяч рублей. "Мы с вами заранее придем в ЗАГС, и я отменю свою запись, а вас запишут на эту дату. Проблем не возникнет. Правда, сам я раньше так не делал, но мои друзья продавали даты уже не раз, и все проходило нормально", - заверил молодой человек.

Как пояснили в городском комитете по делам ЗАГС, даты и время регистрации брака не продаются. Получить их можно только при подаче заявления в самом ЗАГСе или на портале госуслуг. "Некоторые даты действительно пользуются повышенным спросом, на них записываются с пяти часов утра. Прием заявлений осуществляется в определенном порядке. О начале их приема на определенный месяц объявляется заранее. Так, на 2 февраля записывались за полгода", - пояснили "РГ" в комитете.

Цены впечатляют. Так, за регистрацию брака 02.02.22 в городе Пушкине на интернет-сервисах объявлений просят 500 тысяч рублей

Связываться с продавцами "красивых" дат сотрудники ЗАГС не рекомендуют - можно нарваться на мошенничество. Что касается "торговли" реальными датами регистрации брака, то законодательство не предполагает их передачу другим людям. Но если человек снимет свою запись, а кто-то другой пожелает занять его дату - препятствий не будет.

Оснований для передачи информации о продаже дат в правоохранительные органы вовсе нет, считают в комитете по делам ЗАГС.

Екатеринбург

В Екатеринбурге корреспонденты "РГ" наткнулись на объявление продать время и место для регистрации брака. За возможность иметь в паспорте печать о бракосочетании 02.02.2022 некая Анжела просила 30 тысяч рублей. Как поясняла продавец: "Вместе с вами мы готовы прийти в ЗАГС и отменить запись о своей регистрации, после этого быстренько запишитесь вы". Детали сделки Анжела по телефону объясняла скороговоркой. Только стоимость проговаривала четко. Так обычно и бывает, когда предлагают что-то нечистое. Дескать, всю операцию надо провернуть заранее, чтобы успеть получить освободившееся время. В Свердловском управлении ЗАГС эту схему назвали мошеннической. Магические даты действительно вызывают большой ажиотаж среди будущих новобрачных. В Екатеринбурге количество желающих вступить в брак в среднем возрастает на треть (примерно 90 бракосочетаний вместо 60). И часто руководство ЗАГСов идет навстречу любителям нумерологии, увеличивая свой рабочий день.

Подготовила Светлана Добрынина

Москва

Выбрать день для заключения брака в Москве, будь то красивая или обычная дата, влюбленные могут бесплатно. Подать заявление можно онлайн на портале mos.ru или едином портале госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС. Единственное, тем, кто верит в магию чисел, нужно торопиться - зеркальное сочетание цифр или повторяющиеся цифры в дне и месяце у влюбленных пользуются повышенным спросом. В прошлом году более 15 тысяч московских пар поженились в красивые даты - это около 20% от всех торжественных церемоний в городе. "Прием заявлений на 02.02.22 уже завершен. В этот день планируют пожениться более 400 пар. На остальные красивые даты прием заявлений еще активно ведется", - сообщили "РГ" в пресс-службе столичного управления ЗАГС.

В новом году, как и в прошлом, среди молодоженов популярны даты с различным сочетанием двоек или же одинаковых цифр в дне и месяце. Например, в прошлом году 17.07 стало днем свадьбы для более 970 пар, а 26.06 - для более 800 пар.

Подготовила Ангелина Зеленькова