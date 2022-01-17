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Рубрика: Происшествия

Зачем у ветеранов в Коми берут налоги с подарков к 9 Мая

Текст: Вера Черенева (Республика Коми)
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
Неприятную историю обсуждают жители города Печора, которая произошла с Марией Александровной Урасиновой, ветераном Великой Отечественной войны. Ее в городе все знают, уважают, чествуют по праздникам. И тут выяснилось, что с пенсионерки взыскивают налог за денежный подарок, который ей вручил в 2020 году к 75-летию Победы местный Совет ветеранов. Самое обидное, что с фронтовичкой до сих пор никто не связался, чтобы объяснить суть всех претензий.
Об этой неприятной истории рассказала в соцсетях дочь Марии Александровны Нина Бабичева. Фото: Нина Бабичева/ Сообщество "Типичная Печора" Об этой неприятной истории рассказала в соцсетях дочь Марии Александровны Нина Бабичева. Фото: Нина Бабичева/ Сообщество "Типичная Печора"
Об этой неприятной истории рассказала в соцсетях дочь Марии Александровны Нина Бабичева. Фото: Нина Бабичева/ Сообщество "Типичная Печора"

Об этой истории в социальных сетях рассказала дочь Марии Александровны Нина Бабичева: письмо из налоговой пришло на старый Новый год, в нем было указано, что пожилой женщине требуется оплатить налог. Дочь пошла разбираться. В городском Совете ветеранов ей разъяснили, что якобы ошибки нет - это налог с подарка, подаренного к 9 Мая в 2020 году. Но это еще не все. Налог следовало уплатить до 1 декабря 2021 года. Нарушителям была начислена пени. Нина Бабичева говорит, что ничего маме не рассказала, чтобы лишний раз не расстраивать, пошла, заплатила налог и пени. Но сама ситуация ее возмутила, и она решила рассказать о ней в Сети.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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Марии Александровне в феврале исполнится 99 лет. В первые годы войны она работала на лесозаготовках, на фронт ушла в апреле 1944 года, служила медицинской сестрой. До Берлина не дошла всего 80 километров.

У Марии Александровны множество наград, ее и раньше чествовали как общественные организации, так и чиновники. Налог с подарков у нее потребовали впервые.

Но это не единственный случай в республике. Любовь Мерзликина из поселка Кожва Печорского района Коми рассказала "РГ", что "письмо счастья" из налоговой пришло и ее маме.

- Моей маме 91 год, она труженик тыла. К 75-летию Победы ей позвонили из Совета ветеранов города Печоры, чтобы уточнить, какой подарок она бы хотела увидеть. У мамы свой дом без удобств, но есть баня. Тогда было принято решение поставить печку взамен старенькой. К счастью, ей не отказали и покупку оплатили. Но в октябре пришло письмо из налоговой с просьбой оплатить налог за подарок от Совета ветеранов. Сказать, что она расстроилась, - ничего не сказать. Получается, что это не совсем подарок, - сообщила Любовь Мерзликина. Какую конкретно сумму потребовали с ветеранов налоговики, их дочери не раскрывают. Неудобно.

Налог следовало уплатить до 1 декабря 2021 года. Нарушителям была начислена пени. Нина Бабичева говорит, что ничего маме не рассказала, чтобы не расстраивать. Но сама ситуация ее возмутила

Сколько фронтовиков получили такие письма, точной информации нет. Не у всех родственники активно пользуются социальными сетями, кто-то, наверное, постеснялся рассказывать, ведь ситуация неприятная для всех. На проблему, с которой столкнулись ветераны в Печоре, обратил внимание глава региона Владимир Уйба. Он заявил, что регион подготовит законопроект, предполагающий освобождение от налогообложения подарков для ветеранов Великой Отечественной войны. Пока документ находится в стадии разработки, с самими ветеранами, по данным "РГ", на момент публикации материала не связывались и налог вместо них никто заплатить не предлагал.

P.S. Этой неловкой ситуации могло бы и не быть. Совет ветеранов, который вручал подарки к 75-летию Великой Победы из внебюджетных средств, должен был изначально уплатить НДФЛ за пожилых людей и тем самым избавить их от необходимости общаться с налоговой. Как, собственно, это и происходит при вручении ценных подарков ветеранам по всей стране. Возможно, в местном Совете ветеранов о том, что так следует поступить, и не знали, но выяснить это не удалось. Накануне в организации не снимали трубку. Вряд ли это случайность.

Справка "РГ"

Когда ветераны получают выплаты из бюджета, они налогом не облагаются. Если подарок получен от внебюджетной структуры и его цена превышает 10 тысяч рублей, то нужно заплатить НДФЛ. Но законодательство разрешает уплатить налог не только одариваемому, но и дарителю.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми

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