Зачем у ветеранов в Коми берут налоги с подарков к 9 Мая

Об этой истории в социальных сетях рассказала дочь Марии Александровны Нина Бабичева: письмо из налоговой пришло на старый Новый год, в нем было указано, что пожилой женщине требуется оплатить налог. Дочь пошла разбираться. В городском Совете ветеранов ей разъяснили, что якобы ошибки нет - это налог с подарка, подаренного к 9 Мая в 2020 году. Но это еще не все. Налог следовало уплатить до 1 декабря 2021 года. Нарушителям была начислена пени. Нина Бабичева говорит, что ничего маме не рассказала, чтобы лишний раз не расстраивать, пошла, заплатила налог и пени. Но сама ситуация ее возмутила, и она решила рассказать о ней в Сети.
Марии Александровне в феврале исполнится 99 лет. В первые годы войны она работала на лесозаготовках, на фронт ушла в апреле 1944 года, служила медицинской сестрой. До Берлина не дошла всего 80 километров.
У Марии Александровны множество наград, ее и раньше чествовали как общественные организации, так и чиновники. Налог с подарков у нее потребовали впервые.
Но это не единственный случай в республике. Любовь Мерзликина из поселка Кожва Печорского района Коми рассказала "РГ", что "письмо счастья" из налоговой пришло и ее маме.
- Моей маме 91 год, она труженик тыла. К 75-летию Победы ей позвонили из Совета ветеранов города Печоры, чтобы уточнить, какой подарок она бы хотела увидеть. У мамы свой дом без удобств, но есть баня. Тогда было принято решение поставить печку взамен старенькой. К счастью, ей не отказали и покупку оплатили. Но в октябре пришло письмо из налоговой с просьбой оплатить налог за подарок от Совета ветеранов. Сказать, что она расстроилась, - ничего не сказать. Получается, что это не совсем подарок, - сообщила Любовь Мерзликина. Какую конкретно сумму потребовали с ветеранов налоговики, их дочери не раскрывают. Неудобно.
Сколько фронтовиков получили такие письма, точной информации нет. Не у всех родственники активно пользуются социальными сетями, кто-то, наверное, постеснялся рассказывать, ведь ситуация неприятная для всех. На проблему, с которой столкнулись ветераны в Печоре, обратил внимание глава региона Владимир Уйба. Он заявил, что регион подготовит законопроект, предполагающий освобождение от налогообложения подарков для ветеранов Великой Отечественной войны. Пока документ находится в стадии разработки, с самими ветеранами, по данным "РГ", на момент публикации материала не связывались и налог вместо них никто заплатить не предлагал.
P.S. Этой неловкой ситуации могло бы и не быть. Совет ветеранов, который вручал подарки к 75-летию Великой Победы из внебюджетных средств, должен был изначально уплатить НДФЛ за пожилых людей и тем самым избавить их от необходимости общаться с налоговой. Как, собственно, это и происходит при вручении ценных подарков ветеранам по всей стране. Возможно, в местном Совете ветеранов о том, что так следует поступить, и не знали, но выяснить это не удалось. Накануне в организации не снимали трубку. Вряд ли это случайность.
Справка "РГ"
Когда ветераны получают выплаты из бюджета, они налогом не облагаются. Если подарок получен от внебюджетной структуры и его цена превышает 10 тысяч рублей, то нужно заплатить НДФЛ. Но законодательство разрешает уплатить налог не только одариваемому, но и дарителю.