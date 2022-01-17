Аэропорт Симферополь поставил исторический рекорд пассажиропотока

Аэропорт Симферополь имени Ивана Айвазовского в 2021 году обслужил 6,83 миллиона человек и тем самым установил новый исторический максимум. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

По сравнению с 2020 годом пассажиропоток вырос на 2,2 миллиона человек (47,6 процента), а с доковидным 2019-ым - на 1,68 миллиона человек (32,8 процента). Всего в прошлом году аэропорт принял и отправил более 42 тысяч регулярных пассажирских рейсов. Наиболее популярными направлениями полетов традиционно были Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Именно эти города лидируют и по количеству отдохнувших на полуострове туристов. Лидером по числу перевезенных в Крым и из Крыма пассажиров стала авиакомпания "Уральские авиалинии" (полтора миллиона человек).

Также прошедшим летом впервые в истории аэропорта (с учетом советского периода) ежемесячный пассажиропоток стабильно превышал миллион человек. Ежесуточно количество принятых и отправленных регулярных рейсов достигало 268. Максимальный суточный пассажиропоток был зафиксирован 21 августа, когда аэропорт обслужил на прилет и вылет 45 625 человек.

В пресс-службе напомнили, что в 2021 году сеть воздушной гавани расширилась до 64 направлений, максимальных в его современной истории. В прошлом году после четырех лет перерыва запустили прямое авиасообщение с Курганом, шести лет - с Грозным, а также впервые функционировало прямое регулярное авиасообщение с Ухтой, Владикавказом и Махачкалой. Всего в 2021 году рейсы в аэропорту Симферополь совершали 16 авиакомпаний.

Гендиректор аэропорта Евгений Плаксин увидел символизм в том, что новые исторические достижения в аэропорту пришлись на год 85-летия аэровокзала.

- Этот год еще раз наглядно показал, что решение о модернизации аэродромной инфраструктуры, строительстве нового аэровокзального комплекса было очень своевременным и правильным, - подчеркнул он и добавил, что в старых терминалах при столь интенсивном трафике сотрудники и пассажиры аэропорта столкнулись бы с очень серьезными трудностями.

За 2021 год Республику Крым посетили 9,5 миллиона туристов, что на 20 процентов превышает показатели 2020 года.