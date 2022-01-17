Новости

В центре Гамалеи заявили, что штамм "омикрон" надолго не задержится 11:39
Минтруд напомнил о размерах пособия по беременности и родам в 2022 году 11:39
Мишустин: Правила оборота древесины не мешают вести бизнес тем, кто соблюдает закон 11:34
Подписан документ о порядке получения компенсации по ОСАГО для инвалидов 11:31
Начинаются испытания "растительной" вакцины от коронавируса, разработанной в МГУ 11:24
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заболел коронавирусом 11:13
На Камчатке отменили крещенские купания из-за COVID-19 11:10
В Крыму снова ввели систему QR-кодов в общественных местах 11:00
Зять Назарбаева ушел с поста главы Нацпалаты предпринимателей 11:00
На портале госуслуг появился новый сервис 10:52
Сбивший семью у МГУ водитель накопил 16 штрафов 10:50
Вильфанд призвал россиян не рассчитывать на крещенские морозы 10:47
Аэропорт Симферополь поставил исторический рекорд пассажиропотока 10:41
Минфин предложил отвести госкомпаниям 15 дней на оплату по договорам 10:36
Литва сократила срок карантина по коронавирусу 10:29
Мэр украинского города назвал "сумасшедшими" цены на газ 10:28
Над Москвой зависло лунное гало 10:08
Под Екатеринбургом развернут лабораторию для выявления "омикрона" 10:00
В ФАС рассказали о новом порядке формирования цен на электроэнергию 10:00
Автор фильмов "Лед" и "Спутник" пишет сценарий об искусственном интеллекте 10:00
Петербуржцев предупредили об усилении гололедицы 09:59
Порошенко вылетел из Варшавы в Киев на суд по делу о госизмене 09:52
В Москве иномарка сбила женщину с ребенком 09:47
МИД Бразилии наградил медалью правнучку писателя Лескова 09:42
В КБР вновь заключили под стражу организатора восхождения на Эльбрус 09:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 10:41
Рубрика: Экономика

Аэропорт Симферополь поставил исторический рекорд пассажиропотока

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь
Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь

Аэропорт Симферополь имени Ивана Айвазовского в 2021 году обслужил 6,83 миллиона человек и тем самым установил новый исторический максимум. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Фото: Пресс-служба аэропорта Симферополь
Ретривер Руби пополнил кинологическую службу аэропорта Симферополь

По сравнению с 2020 годом пассажиропоток вырос на 2,2 миллиона человек (47,6 процента), а с доковидным 2019-ым - на 1,68 миллиона человек (32,8 процента). Всего в прошлом году аэропорт принял и отправил более 42 тысяч регулярных пассажирских рейсов. Наиболее популярными направлениями полетов традиционно были Москва и Санкт-Петербург, а также Екатеринбург, Новосибирск и Казань. Именно эти города лидируют и по количеству отдохнувших на полуострове туристов. Лидером по числу перевезенных в Крым и из Крыма пассажиров стала авиакомпания "Уральские авиалинии" (полтора миллиона человек).

Также прошедшим летом впервые в истории аэропорта (с учетом советского периода) ежемесячный пассажиропоток стабильно превышал миллион человек. Ежесуточно количество принятых и отправленных регулярных рейсов достигало 268. Максимальный суточный пассажиропоток был зафиксирован 21 августа, когда аэропорт обслужил на прилет и вылет 45 625 человек.

В пресс-службе напомнили, что в 2021 году сеть воздушной гавани расширилась до 64 направлений, максимальных в его современной истории. В прошлом году после четырех лет перерыва запустили прямое авиасообщение с Курганом, шести лет - с Грозным, а также впервые функционировало прямое регулярное авиасообщение с Ухтой, Владикавказом и Махачкалой. Всего в 2021 году рейсы в аэропорту Симферополь совершали 16 авиакомпаний.

Гендиректор аэропорта Евгений Плаксин увидел символизм в том, что новые исторические достижения в аэропорту пришлись на год 85-летия аэровокзала.

- Этот год еще раз наглядно показал, что решение о модернизации аэродромной инфраструктуры, строительстве нового аэровокзального комплекса было очень своевременным и правильным, - подчеркнул он и добавил, что в старых терминалах при столь интенсивном трафике сотрудники и пассажиры аэропорта столкнулись бы с очень серьезными трудностями.

За 2021 год Республику Крым посетили 9,5 миллиона туристов, что на 20 процентов превышает показатели 2020 года.

В регионах Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отдых и туризм в России

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
На портале госуслуг появился новый сервис
Гинцбург напомнил о смертельной опасности "живой вакцины" от COVID-19
Прилетевшему в Киев Порошенко вручили повестку в суд
Соцсети, ЖКХ, возраст: Шесть причин отказа в банковском кредите
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф