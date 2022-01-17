Крупнейшие зоопарки Крыма приостановили работу

Крупнейшие зоопарки Крыма, среди которых самый большой сафари-парк Европы "Тайган", вынужденно приостановили прием посетителей, поскольку до 1 января 2022 года не успели оформить лицензии. Чтоб выполнить требования Россельхознадзора, зверинцам в течение одного-двух месяцев предстоит провести реконструкции.

Входящему в структуру муниципального бюджетного учреждения культуры "Парки столицы" зооуголку Детского парка Симферополя предстоит расширить площадь вольеров и поставить дополнительные ограждения там, где это необходимо для усиления безопасности посетителей.

- Мы приостановили работу, поскольку необходимо выполнить новые требования Россельхознадзора, - констатировал "РГ" директор МБУК "Парки столицы" Роман Филипенко. - По новым нормам требуется или перепланировка, или увеличение площадей некоторых вольеров. Например, сейчас на одного медведя в нашем зооуголке приходится 20-30 квадратных метров, а ему необходимо предоставить не менее ста. К счастью, занимаемая территория позволяет это сделать, но перед началом работ потребуется провести строительную экспертизу и подготовить проектно-сметную документацию. К тому же решение о выделении средств из бюджета должен принять городской совет.

Сколько времени займет реконструкция для увеличения "жилплощади" животных и птиц - директор сказать пока затрудняется, как и назвать необходимую на это сумму.

Такая же реконструкция предстоит в крупнейшем сафари-парке Европы - парке львов "Тайган" и в ялтинском зоопарке "Сказка", владелец которых Олег Зубков будет вынужден потратить на внеплановую перепланировку десятки миллионов рублей.

- Я закрыл ялтинский зоопарк "Сказка" и парк львов "Тайган" своим распоряжением до получения лицензий, - заявил Зубков. - Но никакого коллапса в этом не предвижу - нужно устранить последние замечания надзорных служб, а для этого нужно время.

Приостановил работу и "Бахчисарайский парк миниатюр". Находящийся на его территории зоопарк в последние годы активно развивался, а экзотические животные активно размножались в неволе, что, казалось бы, говорит об их хорошем содержании. Но это не избавляет от формального исполнения требований законодательства - реконструкция продлится несколько недель.

А вот судьба популярного у туристов "Ялтинского крокодиляриума" весьма туманна. По словам его владельца Виктора Жиленко, выполнить требования содержания рептилий - а это, к примеру, не менее 10 квадратных метров на одного нильского крокодила - невозможно. Ведь этот зооуголок находится в здании в самом центре Ялты и расширяться ему некуда. В это время крокодилы активно откладывают яйца: в конце 2021 года каймановые крокодилы впервые в истории зверинца отложили 76 яиц, а потом и в вольере самки редкого миссисипинского аллигатора Алисы обнаружили 46 яиц. Поскольку проблемы, схожие с крымскими, из-за лицензирования испытывают сейчас все российские зоопарки, пристроить маленьких крокодилят тоже вряд ли удастся.