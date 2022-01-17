На Кубани поощрили учителей, воспитавших стобалльников

Новости

Движение судов в Босфорском проливе нормализовалось 00:39
Полиция задержала мужчину, угрожавшего пассажирам автобуса в Москве 00:16
Столтенберг: НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений 16.01.2022
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на вдову Градского 16.01.2022
Баскетболисты УНИКСа единолично возглавили таблицу Единой лиги 16.01.2022
Вооруженные бандиты отобрали у вдовы Градского 100 миллионов рублей 16.01.2022
Три человека погибли в ДТП с фурой под Воронежем 16.01.2022
Новый спуск с моста на Шоссе Энтузиастов откроют для пассажиров 17 января 16.01.2022
Роскомнадзор потребовал разблокировать в Facebook страницу делегации РФ в Вене 16.01.2022
На Белорусском вокзале из-за обрыва проводов задерживаются электрички 16.01.2022
Песков: Россия никому не угрожает военными действиями 16.01.2022
Песков: РФ не будет ни с кем обсуждать свои вооружения в Калининградской области 16.01.2022
Песков предупредил о последствиях новых санкций США 16.01.2022
Мясников рассказал, от каких болезней убережет 3-5 чашек кофе в день 16.01.2022
Россия потеснила США на рынке вооружений 16.01.2022
Спасатели вытащили мужчину с собакой из Москвы-реки 16.01.2022
Норвежская биатлонистка Рейселанн победила в гонке преследования 16.01.2022
В Австрии задумались о привитых "Спутником V" 16.01.2022
Назван суперпродукт, который подавляет аппетит и сжигает жир на животе 16.01.2022
Володин: Многие страны жалеют об обращении за помощью к США 16.01.2022
Матвиенко упрекнула Запад в цинизме по оценке миссии ОДКБ в Казахстане 16.01.2022
Депутат Госдумы предложил запретить продажу алкоголя в выходные 16.01.2022
СК возбудил дело по факту гибели человека на пожаре в ресторане 16.01.2022
В Новосибирске создали тест-систему, выявляющую штамм "омикрон" 16.01.2022
В РФ впервые с июля зафиксировано менее 700 смертей от COVID-19 за сутки 16.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 00:40
Рубрика: Общество

На Кубани поощрили учителей, воспитавших стобалльников

Текст: Татьяна Павловская (Краснодар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8656)
Двадцать миллионов рублей из резервного фонда администрации Краснодарского края выделили для поощрения талантливых педагогов. Премию по 100 тысяч рублей получили учителя, подготовившие одного или нескольких выпускников, набравших по результатам ЕГЭ максимальные баллы. Это порядка 200 специалистов из 38 муниципалитетов региона.
Теперь подготовить стобалльника в Краснодарском крае не только почетно, но и выгодно. Фото: Александр Корольков Теперь подготовить стобалльника в Краснодарском крае не только почетно, но и выгодно. Фото: Александр Корольков
Теперь подготовить стобалльника в Краснодарском крае не только почетно, но и выгодно. Фото: Александр Корольков

Всего в прошедшем году в крае ЕГЭ на 100 баллов сдали 228 выпускников. Умников и умниц на Кубани теперь поощряют специальной премией, учрежденной в середине прошлого года. Тогда было объявлено, что выпускники, проявившие себя во время учебы в школе и поступившие в краевые вузы по приоритетным для региона направлениям, получат по 100 тысяч рублей. А на состоявшемся осенью празднике в честь Дня учителя стало известно о решении властей премировать наставников талантливой молодежи.

Утверждены сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ на 2022 год

"Сегодня в крае мы активно поддерживаем ребят, которые успешно сдали ЕГЭ. Считаю, важно поощрять и тех, кто их подготовил к сдаче экзамена. Принял решение - каждому учителю, выпускники которого получили 100-балльный результат по ЕГЭ, будем выплачивать премию в 100 тысяч рублей", - объявил тогда губернатор Вениамин Кондратьев.

Как пояснили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики, лауреаты есть практически в каждом кубанском муниципалитете, но больше всего их в Краснодаре. Так, в лицее N 4 стобалльниками стали сразу девять выпускников. Четырех из них подготовила учитель информатики Светлана Гавриленко. Сама одаренный математик, она восемь лет работает в лицее, который считается лучшей математической школой Краснодара. Уже десять ее учеников набрали по 100 баллов на ЕГЭ по информатике. Все они стали студентами самых престижных вузов страны, чем Светлана Алексеевна очень гордится.

- В 2020 году Данил Плотников набрал по 100 баллов на экзаменах по трем предметам - математике, информатике и русском языку, - рассказала она. - Сейчас он студент второго курса Высшей школы экономики. Туда же поступили несколько прошлогодних выпускников. Мои ученики получают образование в МГУ и других престижных вузах страны. Каждого из них, надеюсь, ждет большое будущее.

Как педагог потратила полученную премию? "85 тысяч ушло на покупку современного компьютера, необходимого мне в работе, - поясняет Гавриленко. - Выкроить на эти цели что-то из моей зарплаты никак не получалось. Так что спасибо губернатору, что учредил эту премию. Думаю, это послужит серьезной мотивацией для тех, кто готовит выпускников к сдаче ЕГЭ".

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Песков оценил переговоры по гарантиям безопасности
Столтенберг: НАТО готова обсудить с Россией вопросы сокращения вооружений
Роскомнадзор потребовал разблокировать в Facebook страницу делегации РФ в Вене
Полиция задержала мужчину, угрожавшего пассажирам автобуса в Москве
Вооруженные бандиты отобрали у вдовы Градского 100 миллионов рублей
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады