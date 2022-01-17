На Кубани поощрили учителей, воспитавших стобалльников

Двадцать миллионов рублей из резервного фонда администрации Краснодарского края выделили для поощрения талантливых педагогов. Премию по 100 тысяч рублей получили учителя, подготовившие одного или нескольких выпускников, набравших по результатам ЕГЭ максимальные баллы. Это порядка 200 специалистов из 38 муниципалитетов региона.

Всего в прошедшем году в крае ЕГЭ на 100 баллов сдали 228 выпускников. Умников и умниц на Кубани теперь поощряют специальной премией, учрежденной в середине прошлого года. Тогда было объявлено, что выпускники, проявившие себя во время учебы в школе и поступившие в краевые вузы по приоритетным для региона направлениям, получат по 100 тысяч рублей. А на состоявшемся осенью празднике в честь Дня учителя стало известно о решении властей премировать наставников талантливой молодежи.

"Сегодня в крае мы активно поддерживаем ребят, которые успешно сдали ЕГЭ. Считаю, важно поощрять и тех, кто их подготовил к сдаче экзамена. Принял решение - каждому учителю, выпускники которого получили 100-балльный результат по ЕГЭ, будем выплачивать премию в 100 тысяч рублей", - объявил тогда губернатор Вениамин Кондратьев.

Как пояснили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики, лауреаты есть практически в каждом кубанском муниципалитете, но больше всего их в Краснодаре. Так, в лицее N 4 стобалльниками стали сразу девять выпускников. Четырех из них подготовила учитель информатики Светлана Гавриленко. Сама одаренный математик, она восемь лет работает в лицее, который считается лучшей математической школой Краснодара. Уже десять ее учеников набрали по 100 баллов на ЕГЭ по информатике. Все они стали студентами самых престижных вузов страны, чем Светлана Алексеевна очень гордится.

- В 2020 году Данил Плотников набрал по 100 баллов на экзаменах по трем предметам - математике, информатике и русском языку, - рассказала она. - Сейчас он студент второго курса Высшей школы экономики. Туда же поступили несколько прошлогодних выпускников. Мои ученики получают образование в МГУ и других престижных вузах страны. Каждого из них, надеюсь, ждет большое будущее.

Как педагог потратила полученную премию? "85 тысяч ушло на покупку современного компьютера, необходимого мне в работе, - поясняет Гавриленко. - Выкроить на эти цели что-то из моей зарплаты никак не получалось. Так что спасибо губернатору, что учредил эту премию. Думаю, это послужит серьезной мотивацией для тех, кто готовит выпускников к сдаче ЕГЭ".