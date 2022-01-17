На Кубани врачи научились удалять камни из почек без разрезов

В Краснодарской краевой больнице №2 врачи начали применять новый способ лечения мочекаменной болезни без разрезов и проколов. Как рассказали на странице в Instagram одной из крупнейших клиник Кубани, для удаления камней медики используют эндоскопы.

- Новый метод позволяет удалять камни в самых труднодоступных местах в почке - в чашечках без разрезов и без проколов, через естественные мочевыводящие пути, - говорится в сообщении. - При этом применяется одноразовый гибкий уретерореноскоп LithoVue, с помощью которого возможно проникновение в полостную систему почки, дробление и удаление любых камней.

В клинике уточнили, что при этом используется лазерный гольмиевый или тулиевый лазер. Краснодарская ККБ №2 одной из первых получила новые гибкие эндоскопы и сейчас урологи активно осваивают новый метод. За один день медики уже сделали пять подобных операций без разрезов и проколов.

Ожидается, что эндоскопическая методика лечения мочекаменной болезни с помощью гибких одноразовых уретерореноскопов в ближайшее время начнет использоваться массово.