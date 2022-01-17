Начала работу международная онлайн-школа "Говорим по-русски"

В Волгоградском государственном социально-педагогическом университете начала работу зимняя онлайн-школа русского языка как иностранного "Говорим по-русски", которая собрала студентов из Китая, Турции, Узбекистана и Таджикистана, сообщает пресс-служба вуза.

Подключившись к онлайн-трансляции, студенты-слушатели вузов-партнеров из других стран смогут наладить международное сотрудничество, пообщаться друг с другом и прокачать свой уровень "великого и могучего", а также обсудить с преподавателями все интересующие их темы: сложности изучения русского языка, хорошие учебные пособия, интерактивные возможности изучения языка Пушкина.

Подобные мероприятия также направлены на развитие международных отношений и образовательный обмен, популяризацию русского языка в мире и повышение статуса "великого и могучего" в странах.

К слову, педвузы сейчас становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.