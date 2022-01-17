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Текст:   Марина Трубилина 
10:51 17.01.2022

Названы города с рекордно подорожавшими "вторичными" квартирами

Цены на квартиры на вторичном рынке за год выросли во всех крупных городах России, сообщает "Мир квартир".
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Эксперты оценили изменение цен в 70 российских городах. Самый большой прирост цены квадратного метра показали квартиры в Сочи (+82,2%) и Краснодаре (+63,6%). Это связано с введением моратория на новое строительство и уходом спроса на вторичный рынок, считает гендиректор портала Павел Луценко.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В Московской области "квадрат" вырос на 42%, в Севастополе - на 40,7%, в Калининграде - на 38,9%, в Ленинградской области - на 37,2%, в Курске - на 36,9%, в Улан-Удэ -на 36,3%, в Иваново - на 35,3%, в Чите - на 34,6%.

Меньше всего подорожали Архангельск (7,4%), Нижний Тагил (9,9%), Екатеринбург (13,2%), Владивосток (13,4%), Уфа (16,9%), Смоленск (17,2%), Киров (17,5%), Саранск (17,5%), Хабаровск (17,6%) и Ижевск (18,3%).

В Москве стоимость "квадрата" вторичного жилья выросла за год на 18,7%, до 296 106 рублей. В Санкт-Петербурге - на 25,8%, до 173 649 рублей.

В среднем по всем городам цена квадратного метра на вторичном рынке по итогам прошлого года составила 82 701 рубль (+19,4% за год), средняя цена предложения - 4,59 млн рублей (+14,7%). В новостройках "квадрат" подорожал на 32,3% (до 93 563 рублей), средняя цена квартиры - на 28,1% (до 5,13 млн рублей).

Ипотека с господдержкой, подорожание стройматериалов и работ разогнали цены на "первичке", а "вторичка" всегда подтягивается за ней, отмечает Луценко. К тому же и на вторичном рынке ставки по ипотеке были довольно выгодными.

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