"Россети Юг" направят 1,9 млрд рублей на обновление энергообъектов

Компания "Россети Юг" планирует в 2022 году направить на ремонт и техническое обслуживание электросетевого хозяйства в регионах своего присутствия свыше 1,9 миллиарда рублей. Это на 15 процентов больше показателя за 2021 год.

Затраты на финансирование соответствующих мероприятий в Ростовской области составят 898,3 миллиона рублей, в Волгоградской - 589,9 миллиона рублей. На обновление энергообъектов Астраханской области запланировано 309,6 миллиона рублей, в Калмыкии - 134,3 миллиона рублей.

В текущем году специалисты "Россети Юг" отремонтируют свыше 2,2 тысячи километров линий электропередачи различных классов напряжения, заменят 52 тысячи изоляторов, 573 километра провода и 5,1 тысячи опор воздушных линий (ВЛ), а также выполнят ремонт более 3 тысяч трансформаторных подстанций. Кроме того, энергетики расчистят почти 1,3 тысячи гектаров вдоль трасс ВЛ от растительности, которая часто становится причиной нарушений электроснабжения в результате падения веток на провода, возгорания сухостоя.

Большой объем работ планируется в этом году провести на кабельных и воздушных линиях электропередачи в Астрахани, в сельских районах Волгоградской и Ростовской областей, в Калмыкии. В том числе продолжится работа по замене провода на самонесущий изолированный. Такой провод имеет более высокий класс безопасности и устойчив к механическим повреждениям.

Ремонтная программа 2021 года предусматривает все необходимые мероприятия, которые обеспечат поддержание высокого уровня надежности работы электросетевого комплекса "Россети Юг".