Санаторий "Заполярье" стал лауреатом конкурса "100 лучших товаров России"

Программа реабилитационно-восстановительного лечения после COVID-19, разработанная специалистами сочинского санатория "Заполярье", стала лауреатом национального конкурса "100 лучших товаров России".

"100 лучших товаров России" - авторитетный рейтинг, составляемый Академией проблем качества и Росстандартом с 1998 года. Масштабный конкурс открывает дорогу на рынок товарам и услугам, которые в достойной конкуренции завоевывают право называться образцовыми и самыми востребованными в своей категории. "100 лучших товаров России" состоит из регионального и федерального этапов. Программа восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции, доступная в санатории "Заполярье", рассматривалась экспертами конкурса в номинации "Услуга для населения" в Краснодарском крае по итогам 2021 года, и на всех ступенях отбора эта авторская методика получила максимальные оценки судейской коллегии.

Прежде всего, высокий титул был присужден за уникальность программы - Санаторий "Заполярье" стал одним из первых в Сочи, предложивших такую всестороннюю и эффективную реабилитацию. Прием высококвалифицированных врачей, в том числе врача-пульмонолога, глубокая диагностика и весь спектр процедур, в которых нуждается любой перенесший COVID-19 - от массажа грудной клетки и дыхательной гимнастики до спелеотерапии, терренкура и бальнеологии - подобный комплекс лечебных мероприятий впечатляет и творит чудеса в деле восстановления после заболевания. Результатом прохождения программы становится укрепление защитных функций организма, психологическая разгрузка, повышение иммунитета, улучшения дыхательных показателей.

Что дает санаторию победа в конкурсе "100 лучших товаров России"? Прежде всего, это отличный способ донести информацию об уникальной программе реабилитации на Черноморском побережье до максимального числа потенциальных гостей Санатория. Это также шанс поддержать всех, кто испытывает трудности после перенесенной коронавирусной инфекции. Кроме того, подобное признание вдохновляет коллег-врачей на новые свершения, а в пациентов вселяет оптимизм.

Кстати

"Заполярье" - один из старейших и самых уважаемых санаториев в Сочи. Объект принадлежит группе компаний "Норникель". В 2021 году ему исполнилось 65 лет, и это жемчужина санаторно-курортной отрасли юга России, Неоднократный лидер рейтинга "ТОП-100 российских здравниц", обладатель Международного знака качества окружающей среды Green Key и награды "Голубой флаг" - целая россыпь громких наград подтверждает авторитет Санатория среди экспертов индустрии и гостей.

На территории Санатория общей площадью 16 гектаров разместились дендропарк, клиника семейной медицины Z-Clinic, фитнес-клуб Zfit, клиника эстетической медицины Z-Estetic, SPA-отель "Ostrova", пляж первой категории, детский клуб, комплекс открытых бассейнов, рестораны, развлекательные площадки и библиотека. Лечебно-оздоровительная база "Заполярья" считается одной из самых передовых в стране. Номерной фонд санатория - 650 номеров.

Сайт "Заполярья": https://zapolarye.ru/

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА

Пресс-релиз подготовлен санаторием "Заполярье"