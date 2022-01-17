Торговля и туризм: Крым и Сирия согласуют развитие отношений до 2024 года

Правительство Крыма и делегация Сирийской Арабской Республики (САР), прибывшая в Крым для переговоров, планируют подписать серию документов по итогам заседания рабочей группы. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

В частности, стороны намерены подписать план совместных действия на 2022-2024 годы, нацеленный на реализацию договора о сотрудничестве, заключенного между Дамаском и Крымом в 2019 году. Кроме того, в повестке дня подписание соглашения о развитии туризма и протокола заседания рабочей группы. В правительстве Крыма состоялась встреча сирийской делегации во главе с министром экономического развития и внешней торговли САР Мохаммедом Самер аль-Халиль и членов Совета министров Крыма во главе с губернатором Сергеем Аксеновым.

- Крым для нас портал, который открывает связь со всеми российскими регионами, - поделился мнением Мохаммед Самер аль-Халиль. - Мы были участниками IV и V Ялтинского экономического форумов, что позволило нам установить более тесные деловые контакты с представителями деловых кругов не только России, но и других стран. С этого времени ЯМЭФ вошел в наш ежегодный деловой календарь, нам очень жаль, что пандемия вносит коррективы в график его проведения.

В рамках визита стороны намерены обсудить развитие бизнес-контактов в рамках совместного торгового дома, судоходной компании, а также наметить пути финансовых взаиморасчетов.

- Мы с вами уже нашли инструменты для преодоления санкционного режима и устранения узких мест во взаиморасчетах, - отметил Сергей Аксенов. - Уверен, что в итоге переговоров наше сотрудничество получит новый импульс.

В первый же день визита состоялось заседание двусторонней рабочей группы. Сирийская сторона, подчеркнул Мохаммед Самер аль-Халиль, крайне заинтересована в расширении поставок зерна с крымского полуострова. Как отметил вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов, экспортный потенциал Крыма в этом сегменте продовольственных товаров - около 1 миллиона тонн. В прошлом году один только Красногвардейский зерновой элеватор поставил в Сирию 200 тысяч тонн крымского зерна.

- Хотя, безусловно, эти поставки могут быть значительно больше, - отметил Мурадов.

На уровне правительства РФ следует обсудить поставки зерна для Сирии, которые могут быть независимы от установленных в стране экспортных квот. Также велик потенциал сотрудничества сторон в сфере туризма. При этом туристическая компания, которая может быть создана сторонами, будет ориентироваться не только на крымчан, но и на всероссийскую аудиторию.

- Если московские или петербургские туркомпании могут чего-то опасаться, то мы уже доказали, что нам бояться нечего, - отметил Георгий Мурадов. - Мы можем стать для Сирии теми воротами, которые откроют для нее всю Россию.

Экономические и культурные связи между Крымом и Сирийской Арабской Республикой начали активно налаживаться в 2019 году. В этом году крымская правительству в августе посетила международную ярмарку в Дамаске. Там же состоялось подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве. В конце декабря 2019 года Государственный совет Крыма утвердил соглашение между Советом министров республики и министерством экономики и внешней торговли Сирии о партнерстве в торгово-экономической сфере. Уже в феврале следующего года в Крым прибыло первое судно с грузом цитрусовых из Сирии. 1,5 тысячи тонн фруктов в регион поставил Крымско-сирийский торговый дом. Партию цитрусовых доставили на полуостров за шесть дней, а сам контракт действовал на долгосрочной основе. Согласно данным правительства Крыма, стоимость апельсинов из Сирии была на 30 процентов ниже сложившейся в республике цены. Часть продукции реализовывалась на местном рынке, часть направлялась в другие регионы России. Сейчас же обсуждается поставка на полуостров сирийских гранатов, которые крымским покупателям обойдутся всего в 40-50 рублей за килограмм. В свою очередь, Крым начал отгружать в порты Дамаска зерно, стрелочные переводы и другие товары.

При первых контактах обсуждалась возможность создания совместной судоходной компании. Уже в декабре минувшего 2021 года, на итоговой пресс-конференции глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что имущественный комплекс морской дирекции может стать производственной базой совместной Крымско-сирийской судоходной компании. Для этого территория дирекции располагает всей необходимой инженерной инфраструктурой, имеет подъездные автомобильные и железнодорожные пути, причальные стенки и другие сооружения. Аксенов уточнил, что перевалка грузов будет увеличена, пути расширения грузопотока обсуждаются с Минтрансом РФ. Также готовится поручение президента, в рамках которого планируется предоставить льготы на продовольственные товары, экспортируемые через границу в Крыму. Этому будет способствовать передача в федеральную собственность Керченского и Феодосийского морского портов.

Параллельно развивалось культурное сотрудничество. В 2019 году ученые Севастопольского государственного университета провели первую подводную экспедицию у берегов сирийского города Тартус. В следующем году состоялась вторая экспедиция. На дне акватории историки обнаружили останки древних сооружений порта либо крепости первого века нашей эры. Ученые подняли со дна множество керамического материала, зафиксировали найденные мраморные колонны, остатки маяка, гидротехнических сооружений. Открытия были сделаны во время второго полевого сезона российско-сирийской археологической миссии. Помощь ученым оказали специалисты водолазной группы Черноморского высшего военно-морского училища им. П.С. Нахимова.