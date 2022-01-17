В Крыму уволились министр жилищной политики и глава Службы автодорог

Министр жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым Максим Скорин ушел в отставку. Также покинул свой пост начальник Службы автомобильных дорог Крыма Валерий Васякин. Об этом в своей странице в социальной сети ВКонтакте сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Мотивы таких решений глава региона не пояснил, однако известно, что оба руководителя уволились по собственному желанию.

С апреля 2015 года по сентябрь 2020 года Скорин был заместителем министра строительства и архитектуры Крыма. В начале осени 2020 года путем слияния Минстроя Крыма и Госстройнадзора РК образовано новое министерство жилищной политики, которое Скорин возглавил.

Валерий Васякин в 2017-2018 годах работал советником в Государственном комитете дорожного хозяйства РК, позже был директором в ГБУ "Севастопольский автодор".