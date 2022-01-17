В Крыму зафиксирован первый случай заражения штаммом "омикрон"

На территории Республики Крым зарегистрирован первый случай заболевания штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

"Омикрон" зафиксирован на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом - за последние сутки на полуострове выявлено 148 новых случаев COVID-19.

- Прошу крымчан соблюдать масочный режим и другие меры эпидемиологической безопасности, - сказал глава Крыма. - Мы находимся в зоне риска, и в связи с этим мы приняли упреждающие меры организационного характера - прежде всего это запрет массовых мероприятий. Совещания в закрытых помещениях - не больше трех человек, жесточайший масочный режим во всех учреждениях. И мы разработали порядок, при котором исходя из количества заражений каждое должностное лицо будет понимать зону своей ответственности, и решать, что делать. Появился в учреждении первый заболевший - учреждение по сути переходит на "военное" положение, то есть на карантинное.

Напомним, с 17 января 2022 в Республике Крым вновь начала действовать система допуска в общественные места - заведения общепита, крупные торговые центры, бассейны, музеи и кинотеатры - только с QR-кодом о перенесенном заболевании или вакцинации.

В то же время общее количество привитых от коронавируса на полуострове достигло 913 тысяч человек. Это 75 процентов от показателя, необходимого для создания коллективного иммунитета - 1,2 миллиона человек. Для лечения пациентов с COVID-19 сейчас развернуто 1733 койки, а при необходимости в семидневный срок больницы развернут дополнительные.