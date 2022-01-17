В Новороссийске мошенник обманул 133 дольщиков, присвоив 320 млн рублей

Директор строительной организации в течение более, чем четырех лет от имени возглавляемой им компании заключал с гражданами договоры долевого участия в строительстве двух многоквартирных домов в Новороссийске.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что свои обязательства по окончанию строительства и вводу жилых объектов в эксплуатацию предприниматель так и не исполнил, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Общий материальный ущерб, причиненный 133 участникам долевого строительства, превысил 320 миллионов рублей.

Теперь этот человек, обвиняемый в мошенничестве при строительстве двух многоквартирных домов в Новороссийске, предстанет перед судом. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд Новороссийска для рассмотрения по существу.

Для обеспечения приговора в части гражданского иска по ходатайству органов предварительного расследования судом на имущество фигуранта и его фирмы наложен арест.