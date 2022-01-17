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17.01.2022 10:47
Рубрика: Власть

В селе Началово под Астраханью введут водопровод

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
В марте 2022 года ожидается ввод водопровода для жителей села Началово Приволжского района Астраханской области. Строительство ведется по федеральной программе "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Объект ждут 10 тысяч жителей.
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

Как сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области, летом 2019 года сельчане обратились к главе региона Игорю Бабушкину на проблемы с водой: она поступала в дома прямо из реки без очистки. Кроме того, не все насосы работали, из-за чего были перебои с подачей воды. Власти организовали временное решение - регулярный подвоз воды и установку дополнительных насосов на реке Кривая Болда.

Фото: Максим Коротченко/РГ
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Осенью 2020 года началось строительство линии питьевого водопровода и дополнительной насосной станции. Был разработан проект, согласно которому вода должна поступать по трубам городского МУП "Астраводоканал" в хранилище, а оттуда при помощи насосной станции - распределяться по домам.

По контракту подрядчик должен был сдать объект в декабре 2021 года, но нарушил сроки. Губернатор Игорь Бабушкин сразу взял ситуацию под личный контроль, посетил Началово и провел в муниципалитете совещание по завершению строительства водопровода.

- Поручаю до понедельника составить четкий график завершения работ, подписанный заказчиком и подрядчиком, с датами, объемами работ и графиком освоения денежных средств, - подчеркнул глава региона. - И ежедневно контролировать работу подрядчика с докладом мне.

На данный момент готовность объекта составляет 80%. Построены резервуары, насосная станция, блочная трансформаторная подстанция и камеры переключения. Необходимо проложить 680 метров водоводов, залить резервуары, провести гидравлические испытания. Подрядчика обязали завершить все работы в течение полутора месяцев.

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