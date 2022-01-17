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Рубрика: Экономика

Видео: Первый в России электротаксопарк начал работать в Сочи

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи появился первый в России электротаксопарк, в котором 30 американских и китайских машин. Об этом сообщила ГТРК. "Сочи".

Фото: istock
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Электротакси перевозят пассажиров в центре Сочи, Адлере, Красной Поляне и Сириусе.

- Климат подходящий для электромобилей, - рассказал директор парка электротакси Иса Айдамиров. - Также приезжих очень много - такси всегда востребовано. Поэтому мы решили, что электромобили здесь будут как нигде кстати, чтобы сохранить эту экологию, так как город курортный.

Кроме того, в Сочи строится сеть высокоскоростных электрозаправочных станций. Пока их четыре. Для полного заряда аккумулятора требуется примерно полчаса. С учетом пробок и особенностей рельефа заряда хватает на 300 километров.

Сейчас при вызове такси клиент выбирает класс автомобиля, а в ближайшем будущем сможет выбрать и тип - машину с бензиновым двигателем или электрокар.

- Одной из важных проблем развития электротранспорта является его локальное применение, можно локально ездить в Сочи, можно локально ездить в Москве, потому что есть зарядные станции, а вот доехать из одного города в другой и вообще междугородние перевозки, является большой проблемой по всей России, - отметила исполнительный директор компании-разработчика сервиса электротакси Мария Черникова.

В планах - соединение Сочи и Москвы сетью быстрых электрозаправок вдоль федеральной трассы М-4 "Дон".

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