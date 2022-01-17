Врач рассказала, как правильно окунаться в прорубь

На Крещение, 19 января, многие россияне традиционно собираются окунуться в прорубь. Врачи напоминают, что процесс погружения в ледяную воду рискован для неподготовленных людей. Тем, кто твердо решил не отступать от крещенской традиции, основные правила зимнего купания разъясняет и. о. заведующей Центром здоровья ЦОЗиМП Краснодарского края Ирина Волкова.

- Прежде всего отмечу, что традиционные крещенские омовения можно делать только в специально оборудованных купелях. Такие места заранее согласовываются со спасательными службами. Любые алкогольные напитки, а также погружение в воду в состоянии опьянения запрещены. И не забывайте об обязательных профилактических антиковидных мерах - ношении масок и соблюдении социальной дистанции, - сообщила врач.

Перед тем как решиться на такой шаг, нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом. Зимние купания противопоказаны людям с болезнями почек, повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, кожными и эндокринными заболеваниями, перенесшим коронавирус, а также беременным женщинам.

- Перед купанием плотно поешьте, в пище должны преобладать жиры и белки. Возьмите с собой к купели удобную, непромокаемую и нескользкую запасную обувь. Ожидая своей очереди, сделайте небольшую разминку - приседания, взмахи руками, повороты и наклоны тела помогут разогреться, - добавила Ирина Волкова. - В воду заходить следует медленно и оставаться там не более 30-60 секунд. Новичкам лучше не совершать плавательных движений и не погружаться с головой. Окунитесь и сразу выходите. После купания встаньте на заранее расстеленный плотный и нескользящий по поверхности коврик. Разотрите себя сухим полотенцем, быстро наденьте теплую одежду, шапку, перчатки и поскорее перейдите в отапливаемое помещение. В качестве профилактической меры рекомендую выпить горячий травяной чай.

При резком ухудшении самочувствия надо незамедлительно обратиться к медикам, спасателям или сотрудникам полиции.

Кстати

Как отметила Ирина Волкова, детям до семи лет купание в проруби категорически противопоказано. Даже если в семье практикуется активное закаливание ребенка, иммунная система у него еще недостаточно крепкая. Дети постарше могут принимать участие в зимних купаниях, но только после консультации у педиатра и регулярных закаливающих процедур.