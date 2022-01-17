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Рубрика: Общество

Врач рассказала, как правильно окунаться в прорубь

Текст: Екатерина Ковалевская
На Крещение, 19 января, многие россияне традиционно собираются окунуться в прорубь. Врачи напоминают, что процесс погружения в ледяную воду рискован для неподготовленных людей. Тем, кто твердо решил не отступать от крещенской традиции, основные правила зимнего купания разъясняет и. о. заведующей Центром здоровья ЦОЗиМП Краснодарского края Ирина Волкова.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

- Прежде всего отмечу, что традиционные крещенские омовения можно делать только в специально оборудованных купелях. Такие места заранее согласовываются со спасательными службами. Любые алкогольные напитки, а также погружение в воду в состоянии опьянения запрещены. И не забывайте об обязательных профилактических антиковидных мерах - ношении масок и соблюдении социальной дистанции, - сообщила врач.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Врач объяснила, можно ли купаться в проруби после COVID-19 или прививки

Перед тем как решиться на такой шаг, нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом. Зимние купания противопоказаны людям с болезнями почек, повышенным артериальным давлением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, кожными и эндокринными заболеваниями, перенесшим коронавирус, а также беременным женщинам.

- Перед купанием плотно поешьте, в пище должны преобладать жиры и белки. Возьмите с собой к купели удобную, непромокаемую и нескользкую запасную обувь. Ожидая своей очереди, сделайте небольшую разминку - приседания, взмахи руками, повороты и наклоны тела помогут разогреться, - добавила Ирина Волкова. - В воду заходить следует медленно и оставаться там не более 30-60 секунд. Новичкам лучше не совершать плавательных движений и не погружаться с головой. Окунитесь и сразу выходите. После купания встаньте на заранее расстеленный плотный и нескользящий по поверхности коврик. Разотрите себя сухим полотенцем, быстро наденьте теплую одежду, шапку, перчатки и поскорее перейдите в отапливаемое помещение. В качестве профилактической меры рекомендую выпить горячий травяной чай.

При резком ухудшении самочувствия надо незамедлительно обратиться к медикам, спасателям или сотрудникам полиции.

Кстати

Как отметила Ирина Волкова, детям до семи лет купание в проруби категорически противопоказано. Даже если в семье практикуется активное закаливание ребенка, иммунная система у него еще недостаточно крепкая. Дети постарше могут принимать участие в зимних купаниях, но только после консультации у педиатра и регулярных закаливающих процедур.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Празднование Крещения

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