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17.01.2022 11:23
Рубрика: Власть

Архитектора Челябинска наказали за скандальных светящихся китов

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Главному архитектору Челябинска Павлу Крутолапову объявлен выговор за размещение на набережной Миасса нового арт-объекта в виде трех светящихся китов. Появившаяся в декабре скульптурная композиция вызвала недоумение горожан, задавшихся вопросом, какое отношение имеют представители морской фауны к челябинской реке. Кроме того, многие обратили внимание на немалую стоимость конструкции, которую власти оценили в 9,7 миллиона рублей.

Фото: vk.com/region_chelyaba
Челябинцев озадачили скульптуры китов на набережной Миасса

- По факту размещения арт-объекта "Киты" администрацией города проведена служебная проверка, - сообщила на аппаратном совещании градоначальница Наталья Котова. - По ее результатам установлено, что при разработке концепции праздничного светового оформления города главным архитектором не было в полной мере изучено пространство, на котором планируется размещение арт-объекта, материалы и особенности конструкции, что повлекло бы приобретение объекта, не соответствующего функциональным и эстетическим требованиям.

По ее словам, специалист не обеспечил выполнение задания по формированию облика города, за что привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

- На будущее - такие вопросы таким образом не решаются, - отметила Наталья Котова. - Зайдите ко мне после аппаратного совещания, продолжим.

Стоит отметить, что по факту установки дорогостоящей конструкции началась прокурорская проверка. Многие челябинцы остались недовольны качеством работ. Якобы архитектурную композицию смонтировали из тонкой арматуры и зеркал в виде чешуи, закрепленных абы как. Кроме того, судя по предложениям в интернете, аналогичные фигуры китов оценивались гораздо дешевле. Впрочем, нашлись и те, кому новое украшение набережной не показалось странным. Блогер Артемий Лебедев попросил челябинцев не сравнивать городской бюджет со своим - семейным. И заявил, что для города затраты на установку китов - "вообще не деньги". Однако оппоненты заявили, что предпочли бы, чтобы власти потратили их на что-нибудь более нужное.

В итоге перед Новым годом мэр потребовала убрать арт-объект с набережной Миасса и расторгнуть договор с подрядчиком, отметив, что "в рамках данного контракта никаких оплат не производилось".

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