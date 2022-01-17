На Урале молодой отец устроил огненное шоу под окнами роддома

В городе Троцке Челябинской области молодой отец отправил жене и новорожденному по-настоящему "пламенный привет", устроив под окнами роддома флешмоб с горящим сердцем. Видео этого представления появилось в городской группе во "ВКонтакте".

В ролике несколько мужчин, среди которых, по всей видимости, находится молодой отец, просят под окнами роддома показать им новорожденного. А чтобы их просьба не осталась без ответа, зажигают на снегу огромное сердце.

Необычное шоу посмотрели больше 40 тысяч пользователей соцсети. Некоторые ночную выходку осуждают, считая, что разведение огня в неположенном месте могло угрожать чьей-то безопасности.

Однако подавляющее большинство женщин считают поступок молодого отца очень романтичным. "Разбудили криками все отделение. Но зато как красиво горело. Респект мужикам - такая поддержка!", - комментируют пользователи.