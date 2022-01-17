На Урале создадут приложение для измерения благополучия

Психологи начали большое исследование благополучия жителей Уральского федерального округа.

Они планируют разработать приложение для смартфона, с помощью которого пользователи смогут отслеживать показатели эмоционального и психологического благополучия: наличие целей и их достижение, удовлетворенность своей жизнью и ее качеством, динамика эмоционального состояния и другие критерии, передает пресс-служба Уральского федерального университета.

В числе прочего, рассказал руководитель проекта Сергей Малых, планируется оценить роль влияния генетических факторов и факторов внешней среды на формирование благополучия. Под этим термином понимается взаимосвязь материального и нематериального, достижение личных целей в разных сферах жизни человека.

Так, финансовая сторона не обязательно является залогом счастья, куда важнее, если желания человека совпадали с его возможностями.

- Если человек говорит, что у него есть цель, но ничего не делает для ее достижения, то реализация намеченного невозможна. Если сильна внутренняя мотивация, движение к поставленным целям действительно делает нас благополучнее, - говорит директор департамента психологии УрФУ Анна Печеркина.

На первом этапе ученые исследуют социально-психологические и эмоциональные показатели счастья. Далее - социально-экономические и цифровые факторы. Инициаторы проекта отмечают: его уникальность в том, что индикаторы благополучия изучаются в динамике - с младенчества до преклонных лет.

Ученые исходят из того, что уже с детства существуют определенные показатели психологического благополучия: сначала ощущение счастья ребенка зависит от родителей, в школьные годы добавляются сверстники, друзья и учитель.