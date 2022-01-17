Свердловские врачи впервые удалили опухоль кишки без разрезов и проколов

Свердловские онкологи впервые в регионе удалили опухоль без разрезов или проколов брюшной полости.

Доброкачественное новообразование у пациентки обнаружилось во время планового обследования. Опухоль угнездилась довольно далеко, и, учитывая телосложение женщины, раньше врачам пришлось бы делать полостную операцию, а это травматично и долго. Современная же методика позволяет избавить человека от опухоли минут за двадцать.

Как пояснил заведующий отделением хирургических методов лечения областной клинической больницы № 1 Андрей Ощепков, медучреждение приобрело с помощью национального проекта "Здравоохранение" специальный комплекс оборудования для трансанального удаления новообразований в прямой кишке.

- При такой эндоскопической операции используется камера с разрешением FullHD: она позволяет детально рассмотреть на мониторе мелкие сосуды и опухоль, точно определить ее границы" - рассказал доктор.

Пациентку выписали из стационара уже на третий день после операции.