В Челябинской области выявлен первый случай заражения "омикроном"

В Челябинской области зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса. "Омикрон" выявлен у беременной женщины.

- Наличие нового штамма подтверждено, проверяются члены семьи заболевшей, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Женщине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Как рассказал главный внештатный специалист-пульмонолог минздрава, доктор медицинских наук, Владимир Антонов, первый "уханьский" штамм практически прекратил свое существование. Ни в мире, ни в России он уже не циркулирует. Пришедший ему на смену штамм "дельта", выявленный в октябре, уже уступает место "омикрону", который распространяется с большой скоростью.

Новый штамм имеет более 46 мутаций. За счет них значительно снижена летальность. Однако успокаиваться, особенно группам риска, по мнению специалистов пока повода нет.

- Мы видим в мире счет идет на сотни тысяч заболевших. Те пациенты, которые всеми правдами и неправдами уклоняются от вакцинации, как раз та мишень для поражения вирусом, - пояснил Владимир Антонов.

Кстати

В Челябинской области последние недели регистрировалось существенное снижение заболеваемости. Количество заболевших в сутки держалось на уровне 200 человек. Смертность от COVID-19 снизилась в несколько раз.