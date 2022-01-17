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17.01.2022 20:26
Рубрика: Происшествия

В прокуратуре рассказали о резонансном ЧП с уральскими егерями

Текст: Анна Шиллер ("Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
Для самообороны государственным инспекторам Свердловской области разрешили применять оружие. Региональный департамент по охране, контролю и регулированию животного мира обеспечил егерей карабинами "Калашников-TR3". Усилить меры в ведомстве решили после череды нападений на сотрудников. К примеру, в конце декабря был вынесен приговор двум браконьерам, которые угрожали охотоведу.

С 2019 года на Среднем Урале зафиксировали несколько происшествий, в которых пострадали работники охотничьих угодий. Так, за попытку остановить незаконную деятельность по ловле рыбы в Таборинском районе егерь получил смертельное ранение, а полтора года назад браконьеры обстреляли УАЗ инспектора департамента и сопровождавших его бойцов СОБРа в Сысерти. Резонансное ЧП случилось во время рейда.

Уральским егерям выдали карабины для защиты от браконьеров

- В лесу охотоведу и бойцам СОБРа встретились семь вооруженных охотников, которые отказались показать документы и начали угрожать оружием. Двое из преступников поочередно направляли двуствольное ружье в сторону уполномоченных сотрудников. Когда проверяющие отошли вглубь леса, они услышали выстрелы, а их служебную машину впоследствии сожгли, - заявили в пресс-службе прокуратуры.

Гособвинитель потребовал наказать браконьеров. В прошлом месяце им дали реальный срок: главному зачинщику - четыре года колонии общего режима за угрозу убийством, а напарнику - полтора года колонии-поселения. Поэтому нынче все 38 госинспекторов, которые занимаются охраной охотничьих угодий (площадью 18 миллионов гектаров), имеют право на использование служебного оружия.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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