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17.01.2022 00:38
Рубрика: Экономика

В Свердловской области отменили транспортный налог для многодетных

Текст: Елена Мационг (Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 8(8656)
Еще один регион - Свердловская область - заявил о полной отмене транспортного налога для многодетных семей. Ранее он уже был обнулен в Липецкой, Ростовской, Саратовской, Рязанской областях, в Хакасии, Дагестане, на Чукотке и Ямале. Там многодетные не платят ни копейки налога - вне зависимости от того, сколько "лошадей" у транспорта, которым они владеют.

В Свердловской области решили пойти своим путем - в расчете исчисления налога для многодетных здесь оттолкнулись от числа мест в автомобиле. То есть если в машине больше стандартных пяти мест, семья от налога освобождается. Что логично: не так важно, какая у авто мощность - важно, сколько детей в нем приходится перевозить.

Фото: Виктор Погонцев
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- Ну как в большой семье без большой машины? К примеру, я с утра отвожу сначала "партию" детей в садик, потом в школу, чуть попозже - в кружки и секции. Возвращается домой вся моя гвардия только в девять вечера, - говорит Янис Кириченко, отец семейства с двенадцатью детьми. - У нас отечественная семиместная машина. Приходилось платить за нее налог 1290 рублей, и каждый месяц еще и автокредит в 12 тысяч рублей. Так что для нас обнуление налога - большая поддержка.

Как подсчитали в министерстве экономики и территориального развития Свердловской области, новой транспортной преференцией воспользуются не менее 2,8 тысячи многодетных семей. До этого в регионе правом не платить транспортный налог пользовался только один из родителей в семье с тремя и более детьми, и только на автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. Кстати, сейчас в Свердловской области проживает почти 65 тысяч многодетных семей. У подавляющего большинства из них есть свои машины.

- Мы решили освободить многодетные семьи с большими автомобилями от транспортного налога. Понимаем: платить его им тяжело, они и без того находятся в достаточно непростой ситуации. Особенно сегодня, когда продолжается пандемия, - отметил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

На Ямале же транспортный налог для многодетных семей на автомобили любой мощности отменили год назад. И как рассказывают жители региона, если бы этого не произошло, тем, кто имеет машину, например, с мощностью двигателя от 200 до 250 лошадиных сил, сейчас пришло бы уведомление об уплате транспортного налога в размере от 7538 рублей до 9375 рублей. А для тех, у кого во владении автомобиль с мощностью двигателя больше 250 "лошадей", и вовсе - от 25 100 рублей и выше. Так что экономия получилась весьма существенной.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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