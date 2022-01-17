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17.01.2022 20:33
Рубрика: В мире

Рейтинг президента США бьет антирекорды

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
В четверг президентство Джозефа Байдена отпразднует первую годовщину, но поводов для радости у американского лидера немного - его рейтинг бьет антирекорды. Его союзники-демократы контролируют обе палаты Конгресса, большая часть мейнстрим-прессы настроена к нему дружелюбно, но даже такой благоприятный расклад не помогает: по данным социологов Квиннипэкского университета, положительную оценку деятельности Байдена ставят всего 33 процента американцев.

Это на 17 процентов меньше, чем на заре его правления. Другие соцопросы последних дней немного более благосклонны и ставят Байдену плюсик примерно от 40 процентов граждан, но общая динамика везде одинакова - весь год рейтинг президента-демократа неуклонно снижался и продолжает падение.

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Такие результаты историческая редкость для США, ведь первый год правления считается "медовым месяцем", по итогам которого у публики обычно не успевает накопиться чрезмерного негатива к новому главе Белого дома. По данным статистического агрегатора FiveThirtyEight, за последние семь десятков лет хуже рейтинг после первого года в Белом доме был только у Трампа, да и то всего на пару процентов. Но против Трампа буквально вели войну как бюрократическое звено госаппарата, так и подавляющая часть прессы, возлагая на него ответственность за все беды Америки. В то время как Байден в этом смысле находится в тепличных условиях.

Отчасти в этом и проблема. Байдена преподносили как полную противоположность Трампа - лидера, с приходом которого все проблемы должны решиться. Но спустя год очевидно, что в решении реальных трудностей страны Байден не всегда находит общий язык даже с однопартийцами-демократами.

Согласно статистике, около 40 процентов граждан ждали от Байдена большего. Его политика непопулярна практически на всех направлениях: экономическую линию поддерживают 34 процента американцев, внешнеполитическую - 35 процентов, меры против COVID-19 - 39 процентов.

Одобряют деятельность Байдена всего 33 процента американцев

В крупные успехи можно записать разве что подписанный закон о модернизации инфраструктуры страны на 1,2 триллиона долларов, но провалились другие начинания Байдена - об увеличении соцрасходов и реформе избирательной системы. Острая проблема поляризации общества никуда не делась. Инфляция в стране бьет рекорды 40-летней давности и даже дружественные демократам издания пестрят заголовками о бесчисленных проблемах администрации.

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