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17.01.2022 20:21
Рубрика: Экономика

Россиян в Сети пугают локдауном

Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
Больше полутысячи фейков, связанных с коронавирусом, выявили в январе специалисты в Сети. Об этом сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич. По его словам, в основном россиян пугают локдауном и грядущим введением QR-кодов.

"Где-то 500-800 фейков традиционных. В основном, конечно же, они связаны с коронавирусом. Два тренда: пугают тем, что с 1 февраля в связи с распространением штамма "омикрон" что-то страшное случится в плане принятия пакета законов, всех опять ограничат, пугают локдауном, повальной "куаркодизацией", - цитирует РИА Новости Малькевича.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
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Отдельно вбрасываются фейки об обязательной вакцинации подростков. "На фоне этого хочу обратить внимание, что иностранные эксперты, международная сеть проверки фактов, а в нее входит 80 организаций по всему миру, официально заявили, что YouTube - это главный источник распространения фейков в Сети. И отправили открытое письмо гендиректору компании, требуя остановить распространение всех этих фейковых роликов, в которых уже третий год подряд рассказывают небылицы о коронавирусе", - сообщил он.

К слову, корпорация Google, которой принадлежит YouTube, вчера получила очередной судебный штраф в 4 млн рублей за доступ к запрещенному контенту.

Экономика Отрасли Связь Пандемия коронавируса COVID-19

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