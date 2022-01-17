Россиян в Сети пугают локдауном

Больше полутысячи фейков, связанных с коронавирусом, выявили в январе специалисты в Сети. Об этом сообщил руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич. По его словам, в основном россиян пугают локдауном и грядущим введением QR-кодов.

"Где-то 500-800 фейков традиционных. В основном, конечно же, они связаны с коронавирусом. Два тренда: пугают тем, что с 1 февраля в связи с распространением штамма "омикрон" что-то страшное случится в плане принятия пакета законов, всех опять ограничат, пугают локдауном, повальной "куаркодизацией", - цитирует РИА Новости Малькевича.

Отдельно вбрасываются фейки об обязательной вакцинации подростков. "На фоне этого хочу обратить внимание, что иностранные эксперты, международная сеть проверки фактов, а в нее входит 80 организаций по всему миру, официально заявили, что YouTube - это главный источник распространения фейков в Сети. И отправили открытое письмо гендиректору компании, требуя остановить распространение всех этих фейковых роликов, в которых уже третий год подряд рассказывают небылицы о коронавирусе", - сообщил он.

К слову, корпорация Google, которой принадлежит YouTube, вчера получила очередной судебный штраф в 4 млн рублей за доступ к запрещенному контенту.