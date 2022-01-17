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17.01.2022 19:06
Рубрика: Экономика

Российский "Спутник V" признан уже более чем в 70 странах мира

Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
Наш "Спутник V" долетел до Австралии: люди, сделавшие прививку российской вакциной, теперь получили официальный статус вакцинированных - они могут приезжать и без проблем передвигаться по стране. Событие важное, ведь Австралия имеет одни из самых жестких в мире противоэпидемических правил.
Наши "Спутники" признаны уже более чем в 70 странах мира. Фото: Сергей Михеев Наши "Спутники" признаны уже более чем в 70 странах мира. Фото: Сергей Михеев
Наши "Спутники" признаны уже более чем в 70 странах мира. Фото: Сергей Михеев

Круг стран, признающих нашу вакцину, все время растет: за последний месяц Кипр, Тунис, Сан-Марино, Армения, Аргентина легализовали у себя не только "Спутник V", но и "Спутник Лайт". Как заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, расширение списка стран, де-факто признавших вакцину "Спутник V", однозначно говорит, что в мире нет сомнений в ее высокой эффективности. Сейчас наши "Спутники" признаны уже более чем в 70 странах мира, где живет половина всего населения Земли.

Фото: Пресс-служба АФК "Система"/РИА новости
В Госдуме оценили признание Австралией "Спутника V"

Что касается признания "Спутника V" в Австралии - это очень хороший знак, так как эта страна отличается особенно жесткими противоэпидемическими правилами. Так, в течение двух лет пандемии Австралия провела почти в постоянных локдаунах. Строгие ограничения тут введены и для непривитых. А от собственной вакцины, разработанной австралийскими учеными, тут отказались, так как появились сомнения в ее безопасности.

"Сегодня TGA (Управление терапевтических товаров) определило, что еще одна вакцина от COVID-19, курс из двух доз вакцины Центра Гамалеи ("Спутник V", Российская Федерация), будет "признана" в целях установления статуса вакцинации путешественника" - сообщил австралийский регулятор. "Вы также можете отправиться в Австралию без получения разрешения на поездку, если вы полностью вакцинированы и автоматически освобождаетесь от ограничений на поездки внутри Австралии, если вы путешествуете в соответствии с соглашением о зоне безопасного путешествия", - дается объяснение на сайте TGA. Но, конечно, привит человек должен быть только "легальной" вакциной - теперь в этом списке и наш "Спутник V".

Еще одно обнадеживающее заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. По ее словам, российская сторона представила в ВОЗ "всю документацию, которая требовалась" по "Спутнику V", и появились положительные сдвиги в процедуре признания российской вакцины ВОЗ. В феврале ожидается еще один визит инспекторов, но в целом, по мнению Вуйнович, можно с оптимизмом ожидать, что процедура близится к завершению .

В октябре прошлого года РФПИ подписал все правовые соглашения, необходимые для рассмотрения заявки на включение "Спутника V" в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. До конца декабря ВОЗ получила все запрашиваемые дополнительные данные о безопасности и эффективности вакцины, что, как отметила Вуйнович, помогло ускорить оценку препарата.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"

Кроме того, на днях специалисты ЕМА (Европейского агентства лекарственных средств) также дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов "Спутника V" и качества проведения клинических исследований, об этом сообщил замдиректора по науке Центра имени Гамалеи, руководитель группы разработчиков вакцины Денис Логунов.

Впрочем, как только ВОЗ сертифицирует "Спутник V", процедура признания в ЕС и зарубежных странах станет практически автоматической.

Взгляд из Европы

Франция

Парламент Пятой Республики одобрил введение пропусков, которые будут выдавать полностью привившимся от коронавируса гражданам старше 16 лет. С 20 января только при наличии такого сертификата французы смогут посещать рестораны, бары, кафе, культурные заведения, а также ездить на межрегиональном общественном транспорте. Штраф за предъявление чужого вакцинного пропуска или его передачу другому лицу для использования в мошеннических целях вырастет с 135 евро до тысячи евро, передает BFMTV. А держателей нескольких поддельных пропусков будут наказывать пятью годами лишения свободы и штрафом в размере 75 тысяч евро.

Австрия

В феврале стартует кампания по обязательной вакцинации для всех жителей Австрии старше 18 лет. Исключение составят беременные женщины, граждане, переболевшие ковидом в течение последних шести месяцев, и те, у кого есть медотвод, подтвержденный врачом. За отказ или отсутствие сертификата о вакцинации предусмотрен штраф в размере 600 евро. А максимальная сумма штрафа может составить 3 600 евро. С 15 марта, как ожидается, правоохранители будут останавливать людей на улице для проверки сертификата о вакцинации или медотвода.

Швейцария

Несмотря на ужесточение ограничений для непривитых, в Швейцарии антиваксеры пытаются жить привычной жизнью. Недавно заработал сайт с вакансиями специально для невакцинированных. Есть для них и сайт знакомств. Между тем, председатель местного финансового конгломерата Credit Suisse Group AG Антонио Орта-Осорио ушел в отставку после того, как выяснилось, что в прошлом году он нарушил швейцарские и британские карантинные меры. Он посетил теннисный матч в Лондоне в нарушение действующих в Альбионе ограничений. В ноябре он вернулся в Швейцарию, а после покинул страну, не дожидаясь конца положенного 10-дневного карантина.

Подготовила Диана Ковалева

Экономика Отрасли Фарминдустрия Вакцинация от коронавируса

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