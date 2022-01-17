Российский "Спутник V" признан уже более чем в 70 странах мира

Наш "Спутник V" долетел до Австралии: люди, сделавшие прививку российской вакциной, теперь получили официальный статус вакцинированных - они могут приезжать и без проблем передвигаться по стране. Событие важное, ведь Австралия имеет одни из самых жестких в мире противоэпидемических правил.

Круг стран, признающих нашу вакцину, все время растет: за последний месяц Кипр, Тунис, Сан-Марино, Армения, Аргентина легализовали у себя не только "Спутник V", но и "Спутник Лайт". Как заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов, расширение списка стран, де-факто признавших вакцину "Спутник V", однозначно говорит, что в мире нет сомнений в ее высокой эффективности. Сейчас наши "Спутники" признаны уже более чем в 70 странах мира, где живет половина всего населения Земли.

Что касается признания "Спутника V" в Австралии - это очень хороший знак, так как эта страна отличается особенно жесткими противоэпидемическими правилами. Так, в течение двух лет пандемии Австралия провела почти в постоянных локдаунах. Строгие ограничения тут введены и для непривитых. А от собственной вакцины, разработанной австралийскими учеными, тут отказались, так как появились сомнения в ее безопасности.

"Сегодня TGA (Управление терапевтических товаров) определило, что еще одна вакцина от COVID-19, курс из двух доз вакцины Центра Гамалеи ("Спутник V", Российская Федерация), будет "признана" в целях установления статуса вакцинации путешественника" - сообщил австралийский регулятор. "Вы также можете отправиться в Австралию без получения разрешения на поездку, если вы полностью вакцинированы и автоматически освобождаетесь от ограничений на поездки внутри Австралии, если вы путешествуете в соответствии с соглашением о зоне безопасного путешествия", - дается объяснение на сайте TGA. Но, конечно, привит человек должен быть только "легальной" вакциной - теперь в этом списке и наш "Спутник V".

Еще одно обнадеживающее заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович. По ее словам, российская сторона представила в ВОЗ "всю документацию, которая требовалась" по "Спутнику V", и появились положительные сдвиги в процедуре признания российской вакцины ВОЗ. В феврале ожидается еще один визит инспекторов, но в целом, по мнению Вуйнович, можно с оптимизмом ожидать, что процедура близится к завершению .

В октябре прошлого года РФПИ подписал все правовые соглашения, необходимые для рассмотрения заявки на включение "Спутника V" в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях. До конца декабря ВОЗ получила все запрашиваемые дополнительные данные о безопасности и эффективности вакцины, что, как отметила Вуйнович, помогло ускорить оценку препарата.

Кроме того, на днях специалисты ЕМА (Европейского агентства лекарственных средств) также дали положительное заключение по поводу признания производственных стандартов "Спутника V" и качества проведения клинических исследований, об этом сообщил замдиректора по науке Центра имени Гамалеи, руководитель группы разработчиков вакцины Денис Логунов.

Впрочем, как только ВОЗ сертифицирует "Спутник V", процедура признания в ЕС и зарубежных странах станет практически автоматической.

Взгляд из Европы

Франция

Парламент Пятой Республики одобрил введение пропусков, которые будут выдавать полностью привившимся от коронавируса гражданам старше 16 лет. С 20 января только при наличии такого сертификата французы смогут посещать рестораны, бары, кафе, культурные заведения, а также ездить на межрегиональном общественном транспорте. Штраф за предъявление чужого вакцинного пропуска или его передачу другому лицу для использования в мошеннических целях вырастет с 135 евро до тысячи евро, передает BFMTV. А держателей нескольких поддельных пропусков будут наказывать пятью годами лишения свободы и штрафом в размере 75 тысяч евро.

Австрия

В феврале стартует кампания по обязательной вакцинации для всех жителей Австрии старше 18 лет. Исключение составят беременные женщины, граждане, переболевшие ковидом в течение последних шести месяцев, и те, у кого есть медотвод, подтвержденный врачом. За отказ или отсутствие сертификата о вакцинации предусмотрен штраф в размере 600 евро. А максимальная сумма штрафа может составить 3 600 евро. С 15 марта, как ожидается, правоохранители будут останавливать людей на улице для проверки сертификата о вакцинации или медотвода.

Швейцария

Несмотря на ужесточение ограничений для непривитых, в Швейцарии антиваксеры пытаются жить привычной жизнью. Недавно заработал сайт с вакансиями специально для невакцинированных. Есть для них и сайт знакомств. Между тем, председатель местного финансового конгломерата Credit Suisse Group AG Антонио Орта-Осорио ушел в отставку после того, как выяснилось, что в прошлом году он нарушил швейцарские и британские карантинные меры. Он посетил теннисный матч в Лондоне в нарушение действующих в Альбионе ограничений. В ноябре он вернулся в Швейцарию, а после покинул страну, не дожидаясь конца положенного 10-дневного карантина.

Подготовила Диана Ковалева