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17.01.2022 16:10
Рубрика: Общество

Санитарный врач перечислил посуду, в которой опасно готовить еду

Текст: Вера Черенева

Некоторые материалы, из которых изготавливают посуду, могут быть опасны для здоровья. Об этом сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на санитарного врача Николая Дубинина.

Фото: iStock
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По словам эксперта, при нагревании свыше 200 градусов опасность начинают представлять сковородки с тефлоновым покрытием. Оно состоит из политетрафторэтилена и перфтороктановой кислоты. Дело в том, что после преодоления рубежа в 200 градусов, эти вещества начинают испаряться с поверхности сковородки. Если часто и в больших количествах вдыхать эти пары, то может начаться так называемая "тефлоновая лихорадка", ее также иногда называют "тефлоновым гриппом". Чаще всего ею заболевают повара, занимающиеся приготовлением горячих блюд. И хотя "тефлоновый грипп" проходит за один-два дня, длительное взаимодействие с парами от тефлоновой посуды может вызвать онкологические заболевания - у женщин есть риск развития рака груди и яичников, у мужчин - рака предстательной железы.

Кроме того, если поверхность будет поцарапана, посуда теряет и свои антипригарные свойства.

Если тефлоновая посуда выделяет опасные испарения при нагревании до 200 градусов, то керамическую можно разогревать до 450 градусов, и никаких вредных веществ выделяться не будет. Но только при условии, что на ней нет сколов, обращает внимание эксперт. Посуда с керамическим покрытием может трескаться от перепадов температуры, ударов, агрессивных чистящих веществ. Зачастую сколы и трещины на такой посуде не очень заметны, но при этом довольно опасны, ведь в них могут скапливаться тяжелые металлы, например, кадмий и свинец. При отравлении люди жалуются на головную боль и боль в животе.

Аллюминий, говорит эксперт, обладает нейротоксичными свойствами, то есть, при отравлении вызывает нарушения в работе нервной системы. Чтобы такая посуда не причиняла вреда здоровью, санитарный врач советует не использовать ее для приготовления, а только разогревать в ней пищу. Медные кастрюли и сковородки опасны тем, что при готовке в пищу попадают микрочастицы меди. В большой концентрации это может привести к отравлению.

Со всеми этими видами посуды санитарный врач Дубинин призывает быть осторожными. В числе безопасных он называет посуду с покрытием из мрамора, гранита, титана и алмаза. Это самая прочная посуда, поэтому сколы ей не грозят, также ее можно нагревать до предельных температур. Единственный минус такой посуды - это цена.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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