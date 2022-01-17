Санитарный врач перечислил посуду, в которой опасно готовить еду

Некоторые материалы, из которых изготавливают посуду, могут быть опасны для здоровья. Об этом сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на санитарного врача Николая Дубинина.

По словам эксперта, при нагревании свыше 200 градусов опасность начинают представлять сковородки с тефлоновым покрытием. Оно состоит из политетрафторэтилена и перфтороктановой кислоты. Дело в том, что после преодоления рубежа в 200 градусов, эти вещества начинают испаряться с поверхности сковородки. Если часто и в больших количествах вдыхать эти пары, то может начаться так называемая "тефлоновая лихорадка", ее также иногда называют "тефлоновым гриппом". Чаще всего ею заболевают повара, занимающиеся приготовлением горячих блюд. И хотя "тефлоновый грипп" проходит за один-два дня, длительное взаимодействие с парами от тефлоновой посуды может вызвать онкологические заболевания - у женщин есть риск развития рака груди и яичников, у мужчин - рака предстательной железы.

Кроме того, если поверхность будет поцарапана, посуда теряет и свои антипригарные свойства.

Если тефлоновая посуда выделяет опасные испарения при нагревании до 200 градусов, то керамическую можно разогревать до 450 градусов, и никаких вредных веществ выделяться не будет. Но только при условии, что на ней нет сколов, обращает внимание эксперт. Посуда с керамическим покрытием может трескаться от перепадов температуры, ударов, агрессивных чистящих веществ. Зачастую сколы и трещины на такой посуде не очень заметны, но при этом довольно опасны, ведь в них могут скапливаться тяжелые металлы, например, кадмий и свинец. При отравлении люди жалуются на головную боль и боль в животе.

Аллюминий, говорит эксперт, обладает нейротоксичными свойствами, то есть, при отравлении вызывает нарушения в работе нервной системы. Чтобы такая посуда не причиняла вреда здоровью, санитарный врач советует не использовать ее для приготовления, а только разогревать в ней пищу. Медные кастрюли и сковородки опасны тем, что при готовке в пищу попадают микрочастицы меди. В большой концентрации это может привести к отравлению.

Со всеми этими видами посуды санитарный врач Дубинин призывает быть осторожными. В числе безопасных он называет посуду с покрытием из мрамора, гранита, титана и алмаза. Это самая прочная посуда, поэтому сколы ей не грозят, также ее можно нагревать до предельных температур. Единственный минус такой посуды - это цена.