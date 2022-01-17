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17.01.2022 14:17
Рубрика: Происшествия

Сервис MyHeritage оштрафован за отказ локализовать данные россиян

Текст: Александр Степанов

Онлайн-сервис MyHeritage оштрафован на 1,5 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории России.

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Корпорацию Google оштрафовали еще на 4 миллиона рублей

Как сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района, компания MyHeritage Ltd. признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч.8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных граждан РФ). Компании назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 млн руб.

MyHeritage - израильская международная соцсеть и генеалогический сайт. Там можно создавать собственные семейные веб-сайты, родовые древа и искать предков, а также производить генеалогические ДНК-тесты.

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