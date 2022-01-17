Си Цзиньпин заявил о выходе мировой экономики из кризиса

Мировая экономика выходит из кризиса, однако сталкивается с множеством сдерживающих факторов. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня".

Среди основных рисков китайский лидер выделил инфляцию, хаотичность производственных цепочек и дефицит поставок энергоносителей.

"Глобальные производственные цепочки и цепочки поставок сталкиваются с хаосом, наблюдается рост цен на ключевые товары", - сказал он.

Все эти факторы ведут к неопределенности процесса восстановления мировой экономики. Решить эти проблемы, по мнению председателя КНР, можно только сообща, координируя финансовую и монетарную политику.

Си Цзиньпин также напомнил о необходимости кооперации по вопросу изменения климата. "В этом плане развитые экономики должны первыми выполнять свои обязательства по сокращению выбросов, держать слово и оказывать финансовую и технологическую поддержку развивающимся странам для противодействия изменению климата и созданию предпосылок для противодействия изменению климата и создания предпосылок устойчивого развития", - подчеркнул он.

Говоря о борьбе с коронавирусом, Си Цзиньпин подчеркнул важность укрепления международного сотрудничества в этой сфере и призвал страны содействовать справедливому распределению вакцин и ускорению темпов вакцинации населения.

"Важно углублять международное взаимодействие, в том числе в сфере разработки лекарственных препаратов, создать надежный противоэпидемический заслон во имя здравоохранения всего человечества", - отметил китайский лидер.

В докладе Всемирного экономического форума о глобальных рисках мировой экономики в 2022 году, основанном на ежегодном опросе тысяч политических деятелей, экономистов и ученых, одной из главных проблем для существования человечества названа проблема изменения климата. Серьезную опасность, по мнению экспертов, также несут в себе участившиеся кибератаки, а также неравномерность восстановления экономик от пандемии коронавируса.