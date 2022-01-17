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17.01.2022 16:18
Рубрика: Общество

Скальная гробница с десятками мумий обнаружена в Египте

Текст: Денис Передельский
Фото: Egypt Ministry of Antiquities Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Фото: Egypt Ministry of Antiquities

В Египте археологическая миссия Миланского университета (Италия) обнаружила комбинированную греко-римскую гробницу, внутри которой находилось около 20-ти хорошо сохранившихся мумий.

Фото: iStock
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Об открытии сообщает Министерство по делам древностей Египта. Находка была совершена командой во главе с доктором Патрицией Биасентини, профессором египтологии Миланского университета. В древнем городе Асуане археологи обнаружили гробницу, состоящую из двух частей.

По словам Мустафы Вазири, генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта, одна часть усыпальницы находится над землей и представляет собой прямоугольное здание из песчаника и сырцового кирпича. Вход в него окружен каменными блоками.

Вторая часть высечена в скале. Она состоит из четырех погребальных камер, внутри которых на данный момент найдено около 20-ти мумий. Большинство из них находятся в хорошей степени сохранности. Предварительный анализ показал, что в гробнице было похоронено несколько семей.

Также миссия обнаружила множество артефактов, относящихся к греко-римской эпохе. В частности, найдены алтари для подношений, каменные плиты с иероглифическими текстами, медное ожерелье, украшенное греческими надписями и именем "Никострат", различные деревянные статуэтки, фигурка мифической птицы Баа и другие реликвии.

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