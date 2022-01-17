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17.01.2022 20:45
Рубрика: Происшествия

СКР обнародовал данные о травмировании детей во время зимнего отдыха

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
С особым предостережением выступил Следственный комитет РФ. Ведомство Александра Бастрыкина попросило взрослых быть предельно внимательными и осторожными во время зимних забав, в которых участвуют дети.

Дело в том, что по закону с каждым ЧП, которое происходит с ребенком, разбираться приходится следователям СК. Поэтому там совершенно точно знают: главным фактором, приводящим зимой к детским травмам или, того хуже, к трагическим последствиям, оказывается несоблюдение требований безопасности во время развлечений и спортивных занятий.

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Но этакие, казалось бы, банальные требования - о необходимости соблюдения общепринятых правил - многие взрослые в реальности не соблюдают. В итоге неконтролируемые игры детей превращаются в весьма рискованные занятия. Одна из таких - катание со склонов и горок на тюбингах. Их в просторечии называют "ватрушками". В СК заявляют, что сегодня это развлечение стало самым распространенным и в то же время самым травмоопасным.

СК напомнил, что на прошлой неделе при катании с горки в парке "Дружба" в Благовещенске пострадала 12-летняя девочка. Она после спуска с горки не успела сойти с ледового покрытия и была сбита следующим тюбингистом. При падении девочка ударилась головой об лед. За сутки до этого ЧП на реке Тверце в городе Торжке Тверской области серьезно пострадал катающийся на тюбинге 7-летний мальчик. Он ударился о дерево. Там же, в Тверской области, 2 января в парке отдыха "Русские горки" во время катания с горки на тюбингах произошло столкновение. Травмы получили ребенок и взрослый.

А в Новгородской области в первый январский день 17-летний житель поселка Хвойная катал по улицам 14-летнюю девочку на "ватрушке", которую привязал тросом к автомобилю. В результате "ватрушку" с девочкой занесло, и она столкнулась со стоящим на обочине автомобилем. Ребенка пришлось срочно доставлять в больницу.

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На Алтае 4 января на горе Тугая дети катались на тюбингах. Это место было "дикое", не оборудованное даже минимальными средствами безопасности. В итоге двое подростков при спуске с горы на большой скорости врезались в бетонное ограждение. Один успел спрыгнуть и избежать прямого удара, а второй получил травму.

Тюбинг неуправляем, поэтому на большой скорости он опасен как для того, кто на нем сидит, так и для того, в кого он врежется, напоминают в СКР.

Происшествия ЧП Правительство Следственный комитет

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