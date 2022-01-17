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17.01.2022 17:00
Рубрика: Власть

Совет ГД снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах

Текст: Татьяна Замахина
Совет Госдумы единогласно снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Фото: Антон Денисов / РИА Новости Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Напомним, что ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с партией "Единая Россия" приняли решение отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении в Госдуме из-за эпидемиологической ситуации в России.

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Ранее спикер Госдумы выразил уверенность, что законопроект требует доработки.

Напомним, что на пленарном заседании 16 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о посещении общественных мест по сертификатам о вакцинации. Было объявлено, что он будет серьезно доработан ко второму чтению, чему было посвящено специальное постановление Госдумы. Законопроект вызвал острую дискуссию в обществе.

До этого - в конце прошлого года с рассмотрения решили снять поправки о введении COVID-сертификатов на транспорте, так как их сочли непроработанными. Этот документ не успел пройти первое чтение, в отличие от проекта об общественных местах.

Между тем

Вячеслав Володин также сообщил, что принято решение включить в повестку пленарного заседания 18 января законопроект о наказании для педофилов. Речь идет о пожизненном сроке для ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное насилие в отношении двух и более детей. "В случае принятия этого законопроекта во втором чтении мы незамедлительно сможем рассмотреть его в итоговом третьем", - добавил спикер.

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