Спрос на новостройки вновь начал расти

Новости

На Арбате отремонтировали дом причта Иерусалимского подворья 11:41
В центре Гамалеи заявили, что штамм "омикрон" надолго не задержится 11:39
Минтруд напомнил о размерах пособия по беременности и родам в 2022 году 11:39
Мишустин: Правила оборота древесины не мешают вести бизнес тем, кто соблюдает закон 11:34
Подписан документ о порядке получения компенсации по ОСАГО для инвалидов 11:31
Начинаются испытания "растительной" вакцины от коронавируса, разработанной в МГУ 11:24
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заболел коронавирусом 11:13
На Камчатке отменили крещенские купания из-за COVID-19 11:10
В Крыму снова ввели систему QR-кодов в общественных местах 11:00
Зять Назарбаева ушел с поста главы Нацпалаты предпринимателей 11:00
На портале госуслуг появился новый сервис 10:52
Сбивший семью у МГУ водитель накопил 16 штрафов 10:50
Вильфанд призвал россиян не рассчитывать на крещенские морозы 10:47
Аэропорт Симферополь поставил исторический рекорд пассажиропотока 10:41
Минфин предложил отвести госкомпаниям 15 дней на оплату по договорам 10:36
Литва сократила срок карантина по коронавирусу 10:29
Мэр украинского города назвал "сумасшедшими" цены на газ 10:28
Над Москвой зависло лунное гало 10:08
Под Екатеринбургом развернут лабораторию для выявления "омикрона" 10:00
В ФАС рассказали о новом порядке формирования цен на электроэнергию 10:00
Автор фильмов "Лед" и "Спутник" пишет сценарий об искусственном интеллекте 10:00
Петербуржцев предупредили об усилении гололедицы 09:59
Порошенко вылетел из Варшавы в Киев на суд по делу о госизмене 09:52
В Москве иномарка сбила женщину с ребенком 09:47
МИД Бразилии наградил медалью правнучку писателя Лескова 09:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 11:22
Рубрика: Экономика

Спрос на новостройки вновь начал расти

Текст: Марина Трубилина

Спрос на новостройки за прошедший год снизился на 13%. Об этом сообщает "Авито Недвижимость".

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
Названы города с рекордно подорожавшими "вторичными" квартирами

В первом полугодии на фоне резкого увеличения цен интерес россиян к новым квартирам уменьшался, однако к концу года он вновь начал расти. Часть покупателей переориентировалась на вторичный рынок. Тем не менее, заинтересованность в покупке квартир у россиян остается высокой.

Наиболее активно в 2021 году интересовались новым жильем в Екатеринбурге (+27% год к году), Ростове-на-Дону (+24%) и Москве (+21%). Основу спроса в среднем по России по-прежнему составляют однокомнатные (42%) и двухкомнатные (32%) квартиры. По 12% от общего количества запросов покупателей приходится на студии и трехкомнатные варианты.

В течение года на российском рынке нового жилья продолжались процессы стабилизации после ажиотажного спроса второй половины 2020 года, говорит руководитель направлений первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев. В 2020 году темпы ввода нового жилья замедлились из-за локдауна и дефицита рабочей силы. А спрос на новостройки, напротив, увеличился из-за старта программы льготной ипотеки. В 2021 году, напротив, спрос перераспределился в сторону вторичного жилья.

Количество объявлений на портале увеличилось на 19% по сравнению с предыдущим годом. Активнее всего рынок новостроек пополнялся новыми объектами в крупных городах: в Тюмени их стало больше в 2,4 раза, в Новосибирске - в 1,9 раза, в Санкт-Петербурге - в 1,7 раза. В некоторых городах, напротив, было зафиксировано снижение, к примеру, в Томске и Кирове.

Новые квартиры, по данным портала, подорожали за год в 1,5 раза - средняя цена квадратного метра поднялась до 119 976 рублей. Наиболее активно росли цены на однокомнатные квартиры и студии (в 1,6 раза и в 1,5 раза), до 122 050 и 143 067 рублей за "квадрат" соответственно.

Цены в Сочи выросли в 1,9 раза, в Краснодаре в 1,8 раза, в Омске в 1,5 раза. Медленнее всего они росли в Ижевске (+16%).

"Сейчас спрос и предложение на рынке постепенно уравновешиваются, поэтому мы ожидаем стабилизацию уровня цен на новостройки. Кроме того, из-за постепенного роста ключевой ставки Центробанка увеличивается и стоимость ипотеки. На этом фоне застройщики постараются избежать значительного повышения цен, а также будут предлагать скидки и специальные условия покупателям", - считает Алексеев.

Экономика Недвижимость

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
На портале госуслуг появился новый сервис
Гинцбург напомнил о смертельной опасности "живой вакцины" от COVID-19
Прилетевшему в Киев Порошенко вручили повестку в суд
Соцсети, ЖКХ, возраст: Шесть причин отказа в банковском кредите
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф