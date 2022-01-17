Спрос на новостройки вновь начал расти

Спрос на новостройки за прошедший год снизился на 13%. Об этом сообщает "Авито Недвижимость".

В первом полугодии на фоне резкого увеличения цен интерес россиян к новым квартирам уменьшался, однако к концу года он вновь начал расти. Часть покупателей переориентировалась на вторичный рынок. Тем не менее, заинтересованность в покупке квартир у россиян остается высокой.

Наиболее активно в 2021 году интересовались новым жильем в Екатеринбурге (+27% год к году), Ростове-на-Дону (+24%) и Москве (+21%). Основу спроса в среднем по России по-прежнему составляют однокомнатные (42%) и двухкомнатные (32%) квартиры. По 12% от общего количества запросов покупателей приходится на студии и трехкомнатные варианты.

В течение года на российском рынке нового жилья продолжались процессы стабилизации после ажиотажного спроса второй половины 2020 года, говорит руководитель направлений первичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев. В 2020 году темпы ввода нового жилья замедлились из-за локдауна и дефицита рабочей силы. А спрос на новостройки, напротив, увеличился из-за старта программы льготной ипотеки. В 2021 году, напротив, спрос перераспределился в сторону вторичного жилья.

Количество объявлений на портале увеличилось на 19% по сравнению с предыдущим годом. Активнее всего рынок новостроек пополнялся новыми объектами в крупных городах: в Тюмени их стало больше в 2,4 раза, в Новосибирске - в 1,9 раза, в Санкт-Петербурге - в 1,7 раза. В некоторых городах, напротив, было зафиксировано снижение, к примеру, в Томске и Кирове.

Новые квартиры, по данным портала, подорожали за год в 1,5 раза - средняя цена квадратного метра поднялась до 119 976 рублей. Наиболее активно росли цены на однокомнатные квартиры и студии (в 1,6 раза и в 1,5 раза), до 122 050 и 143 067 рублей за "квадрат" соответственно.

Цены в Сочи выросли в 1,9 раза, в Краснодаре в 1,8 раза, в Омске в 1,5 раза. Медленнее всего они росли в Ижевске (+16%).

"Сейчас спрос и предложение на рынке постепенно уравновешиваются, поэтому мы ожидаем стабилизацию уровня цен на новостройки. Кроме того, из-за постепенного роста ключевой ставки Центробанка увеличивается и стоимость ипотеки. На этом фоне застройщики постараются избежать значительного повышения цен, а также будут предлагать скидки и специальные условия покупателям", - считает Алексеев.