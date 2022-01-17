Свыше 800 вузов проведут прием через суперсервис

В этом году планируется использовать суперсервис "Поступление в вуз онлайн" для приема абитуриентов в 800 с лишним государственных вузах и их филиалах. Об этом заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, который провел совещание по работе суперсервиса с участием министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, представителей Минцифры, Минфина, Рособрнадзора и других министерств и ведомств.

В 2021 году 537 российских вузов провели приемную кампанию на площадке суперсервиса - и это десятикратное увеличение по сравнению с предыдущим учебным годом.

- Так как число учебных заведений снова существенно возрастет, необходимо обеспечить высокое качество работы суперсервиса. Абитуриентам должно быть предельно понятно, как получить услугу, - сказал Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер поручил министерству науки и высшего образования перед стартом приемной кампании, но не позднее мая 2022 года, протестировать суперсервис "Поступи в вуз онлайн", направить в вузы технические требования по организации работы и постоянно взаимодействовать с ними.