Мануальный терапевт успокоил людей, которым всюду мерещится "омикрон"

Некоторые пациенты, инфицированные "омикрон"-штаммом, жалуются на боль в пояснице, такие данные обнародовали медики из ЮАР.

Однако вертеброневролог и мануальный терапевт, заслуженный врач России Андрей Кабычкин рассказал в интервью радио Sputnik, что на самом деле существует более двухсот причин болей в пояснице, и совершенно необязательно этот синдром указывает на заболевание коронавирусной инфекцией. Причинно-следственной связи между больной спиной и новым штаммом коронавируса нет.

"Не будем все сваливать на "омикрон": многие другие вирусы, в том числе и вирус гриппа, и вирус герпеса могут стать причиной болей в пояснице. Правильный и достоверный диагноз можно сделать только при наличии теста. Врач должен оценивать наличие тех или иных симптомов, ставить диагноз и на основании этого назначать адекватное лечение", - объяснил Андрей Кабычкин.

Напротив, человек, уверенный, что боль в пояснице симптом "омикрона", может пропустить начало другого опасного заболевания. Поэтому необходима консультация с врачом.

Врач назвал также группу риска при заболевании COVID-19, которая действительно может ощущать такую симптоматику. Это люди с низким иммунным ответом на любую инфекцию, а также пациенты старше шестидесяти лет.