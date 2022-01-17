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17.01.2022 09:30
Рубрика: Общество

Терапевт рассказала, кому запрещено купаться в проруби на Крещение

Текст: Вера Черенева
Окунаться в прорубь в праздник Крещения для некоторых категорий граждан может быть очень опасно. У неподготовленного человека с ослабленным иммунитетом такое купание может вызвать обострение хронических заболеваний и даже новые инфекционные болезни. Об этом сообщила "РГ" врач-терапевт Елена Черненко.
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

У людей с хроническим тонзиллитом, гайморитом, а также другими заболеваниями уха, горла и носа после купания болезнь может перейти в острую стадию.

В группе риска и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Елена Черненко объясняет это тем, что в холодной воде происходит сужение сосудов, а когда человек поднимается на поверхность, сосуды расширяются. Как следствие, происходят перепады давления, это очень рискованное состояние, например, для гипертоников и тех, кто пережил инфаркт. Опасны эти перепады и для пациентов с сахарным диабетом.

Людям с такими заболеваниями эксперт категорически не советует купаться в проруби. Не стоит искушать судьбу и тем, у кого прямо сейчас есть симптомы ОРВИ.

- При переохлаждении вирус распространяется в организме быстрее. Кроме того, к вирусной инфекции может присоединиться бактериальная, источником которой может быть как водоем, так и сам человек. Многие люди являются носителями болезнетворных бактерий, но когда организм полон сил, заражения не происходит. Риск таких осложнений в разы вырастает при ОРВИ, - говорит врач.

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Елена Черненко подчеркивает: ни в коем случае нельзя заходить в прорубь беременным женщинам. На любом сроке это может привести к гибели плода из-за перепадов давления.

Кому же можно окунаться? Эксперт говорит, что только людям без хронических заболеваний и с прекрасным самочувствием. При малейшем недомогании от купания в проруби лучше отказаться, чтобы не подвергать себя лишнему риску.

Общество Здоровье Празднование Крещения

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