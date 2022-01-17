Турчак предложил увеличить привлекательность муниципальной службы

Региональные и местные бюджеты должны получать субсидии на программы подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, считает первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

"Особенно важно наладить финансирование обучения по программам, связанным с цифровой трансформацией", - сказал Турчак 17 января на заседании Совета по местному самоуправлению при СФ.

Вице-спикер напомнил, что эксперты обсуждают идею создания централизованной информационной системы доступа к программам обучения. "Это сделает процесс обучения более целенаправленным в зависимости от компетенций и занимаемой должности специалиста", - полагает он.

Во многих вузах действуют образовательные программы по государственному и муниципальному управлению, поэтому необходимо развивать практику целевого обучения с последующим прохождением муниципальной службы, чтобы выпускник минимум два-три года отработал "на земле". После можно продвигаться и на региональный, федеральный уровни, добавил Андрей Турчак.

По его мнению, стоит подумать и о том, как усовершенствовать подходы к формированию кадрового резерва, закрепить единые подходы к требованиям и критериям отбора кандидатов.

Первый зампред Совфеда предложил ввести классные чины для всех муниципальных служащих. Сейчас их присваивают региональным госслужащим, а на уровне муниципалитетов этот вопрос каждый регион решает сам. Необходимо ограничить возможность для граждан с неснятой и непогашенной судимостью занимать должности муниципальных служащих по аналогии с руководителями муниципальных унитарных предприятий, убежден сенатор.

Еще одной мерой может стать конкурентоспособный уровень зарплаты муниципальным служащим. "Если не будет достойной зарплаты, то никакие законы не будут в этой сфере работать эффективно", - заключил он.