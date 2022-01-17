В аэропорту Минска пассажирский самолет выкатился за пределы ВПП

В результате сложных погодных условий в белорусской столице борт авиакомпании "Узбекские авиалинии" после приземления в национальном аэропорту "Минск" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Эту информацию подтвердил 17 января Telegram-канала аэропорта, уточнив, что пострадавших в результате происшествия нет.

"Примерно в 11:45 (совпадает с мск) во время сильного снегопада и метели Airbus А-320, выполнявший рейс Ташкент - Минск, успешно приземлился в национальном аэропорту. Однако в момент руления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту воздушного судна находились 115 пассажиров", - говорится в тексте сообщения.

Как отметили в аэропорту, воздушное судно в результате инцидента не повреждено. В соответствии с регламентом на месте работают аварийно-спасательные службы.

"Обращаем внимание, что в суточном расписании полетов возможны изменения. Вся актуальная информация по рейсам размещена на онлайн-табло", - добавили в аэропорту.