В "Единой России" рассказали о планах фракции на весеннюю сессию

Приоритетом депутатов в ходе весенней сессии будет работа в интересах граждан и реализация народной программы партии, заявил он в ходе заседания президиума фракции.
Речь идет о решении социальных проблем, улучшении системы здравоохранения, помощи семьям с детьми, защите малого и среднего бизнеса.
В частности, предстоит на законодательном уровне:
- распространить право использования материнского капитала на отцов-одиночек;
- прописать статус многодетной семьи, чтобы выработать единую систему поддержки таких семей по всей территории России;
- установить доплаты к пенсиям детям-инвалидам и детям, получающим пенсии по случаю потери кормильца в период их временного трудоустройства;
- ввести бесплатную госпитализацию родителей с детьми-инвалидами старше 4-х лет;
- выполнить поручение президента по следам трагедии на шахте "Листвяжная". Глава государства поставил задачу по усилению ответственности владельцев шахт за несоблюдение правил техники безопасности, а также совершенствование оплаты труда на таких объектах;
- закрепить институт самозанятых;
- принять поправки в целях внедрения новой отраслевой системы оплаты труда медиков и дополнительных льгот и компенсаций медицинским работникам;
- в области поддержки малого и среднего бизнеса - принять законопроект, который поможет таким предпринимателям более активно участвовать в закупках товаров и услуг;
- ввести единый налоговый счет, который призван упростить жизнь налогоплательщиков;
- проработать механизм защиты россиян от необоснованного завышения цен владельцами коммунальной инфраструктуры;
- рассмотреть законопроект, разрешающий дистанционную торговлю рецептурными лекарственными препаратами. Об этом сообщил в свою очередь секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Кроме того, отметил он, единороссы также планируют в ходе весенней сессии обсудить вопрос расширения возможностей телемедицины.