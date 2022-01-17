В "Единой России" рассказали о планах фракции на весеннюю сессию

Приоритетом депутатов в ходе весенней сессии будет работа в интересах граждан и реализация народной программы партии, заявил он в ходе заседания президиума фракции.

Речь идет о решении социальных проблем, улучшении системы здравоохранения, помощи семьям с детьми, защите малого и среднего бизнеса.

В частности, предстоит на законодательном уровне:

- распространить право использования материнского капитала на отцов-одиночек;

- прописать статус многодетной семьи, чтобы выработать единую систему поддержки таких семей по всей территории России;

- установить доплаты к пенсиям детям-инвалидам и детям, получающим пенсии по случаю потери кормильца в период их временного трудоустройства;

- ввести бесплатную госпитализацию родителей с детьми-инвалидами старше 4-х лет;

- выполнить поручение президента по следам трагедии на шахте "Листвяжная". Глава государства поставил задачу по усилению ответственности владельцев шахт за несоблюдение правил техники безопасности, а также совершенствование оплаты труда на таких объектах;

- закрепить институт самозанятых;

- принять поправки в целях внедрения новой отраслевой системы оплаты труда медиков и дополнительных льгот и компенсаций медицинским работникам;

- в области поддержки малого и среднего бизнеса - принять законопроект, который поможет таким предпринимателям более активно участвовать в закупках товаров и услуг;

- ввести единый налоговый счет, который призван упростить жизнь налогоплательщиков;

- проработать механизм защиты россиян от необоснованного завышения цен владельцами коммунальной инфраструктуры;

- рассмотреть законопроект, разрешающий дистанционную торговлю рецептурными лекарственными препаратами. Об этом сообщил в свою очередь секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Кроме того, отметил он, единороссы также планируют в ходе весенней сессии обсудить вопрос расширения возможностей телемедицины.