В "ЕР" назвали причину переноса законопроекта о QR-кодах

Из-за распространение штамма "омикрон" в "Единой России" решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах.

"Документ готовился в качестве адекватной меры реагирования на "дельта"-штамм, но ситуация изменилась", - рассказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Он указал на ситуацию с "омикроном" во всем мире и в России. "Сегодня на утро 30 тысяч заболевших. Доминирующим штаммом становится "омикрон", и в этой связи надо очень обдуманно подходить к мерам государственного реагирования",- призвал Турчак.