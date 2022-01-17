В Эрмитаже показали паникадило из 27 свечей, сделанное Петром Великим

В Государственном Эримитаже - новая постоянная экспозиция. В галерее Петра Великого представлены личные вещи первого российского императора, его дочери Елизаветы Петровны и их сподвижников. Картины, канделябры, люстры, хрустали. Здесь - атмосфера. Но галерея - только траектория. Возможность поразмышлять - для наших дней довольно редкая. Как это у Алексея Толстого в романе "Петр Первый"? "Александр Данилович нет-нет да и поглядывал, как у мин херца все шире раздувались ноздри, гуще валил дым из трубки".

Александр Данилович, Алексашка Меншиков, бывший денщик, дошедший до генералиссимуса и первого Петербургского генерал-губернатора, с юных лет был правой рукой Петра и мог себе позволить называть его на немецкий манер - mein Herz, мин херц - "мое сердце", сердечный друг. "- Да будет вам! - крикнул он вдруг гостям… и выжидающе повернулся к Петру Алексеевичу. Как всегда, Меншиков угадал, прочел в потемневших глазах его, что - вот, вот - настала минута, когда все, что давно бродило, клубилось, мучило, прилаживалось и так и этак у него в голове, - отчетливо и уже непоколебимо становилось волей... "

Загадка мощной фигуры первого российского императора волнует нас уже четвертое столетие. Кем был мин херц? Сердечным другом? Безжалостным вершителем судеб? Перечеркнул патриархальные истоки? Сотворил из западной цивилизации кумира? Было ли чистым благом или отклонением от русского пути, но Петр перевернул страну - никто с ней больше не мог не считаться. Известен указ президента РФ о праздновании юбилея императора, "учитывая большое значение реформ Петра I для истории России". И вот новая экспозиция Эрмитажа. Три новых зала в надворной части Зимнего дворца в год 350-летия Петра стали доступны посетителям.

Первый зал посвящен победе русских войск над шведской армией в Северной войне. Среди трофеев - седло короля Карла XII. Установлена модель триумфальной колонны, созданная архитектором Бартоломео Растрелли для одной из площадей Санкт-Петербурга. В числе экспонатов - "Полтавское сражение 1709 года", картина французского художника Луи Каравака, прожившего всю жизнь в Петербурге. Во втором зале - портреты и скульптуры, изображающие Петра, его ближайшее окружение, соратников и последователей. Третий зал можно назвать мемориальным. Здесь собраны экспонаты из личной коллекции Петра I и вещи, которые хранились в его мемориальном кабинете в Зимнем. Одежда и предметы, изготовленные самим Петром в его дворцовой токарной мастерской. Кроме того - произведения искусства, инструменты для научных трудов и медицины, привезенные им из поездок по России и Европе.

Фото: Cергей Николаев/РГ

Из впечатляющих экспонатов - костяное паникадило на 27 свечей, сделанное руками первого российского императора. Его походная аптечка, костюмы и трости, посуда, глобусы, астрономические приборы. К этим экспонатам добавятся скоро отреставрированная турецкая палатка, ювелирные изделия и даже гардероб. За год галерея Петра Великого откроется полностью - и будет состоять из 11 залов.

В течение года галерея Петра Великого в Государственном Эрмитаже будет открыта полностью - все 11 ее залов

В них выставят станки и токарные инструменты, предметы интерьера, украшения петровского и послепетровского времен. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский напомнил: "Россия стала первой страной, где человек с темной кожей достиг столь высоких позиций". Так что и появлением Пушкина, правнука Абрама Ганнибала, мы обязаны Петру Первому. …"Петр Алексеевич вдруг замолк и обернулся к длинному, серому в рассвете окошку... - Нева тронулась, мин херц! Петр Алексеевич вытащил ноги из-под медвежьего одеяла: - Да ну! Теперь нам - не спать!"

Фото: Cергей Николаев/РГ

Прямая речь

Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа

- Мы храним дух Петра, вещи Петра, историю о том, как строилась в нашей стране память о нем, и торжественно объявляем о начале большой программы, посвященной Петру Великому. Он основатель Петербурга. Основал русское собирательство - именно он привез Венеру Таврическую и первую картину Рембрандта в Россию. Основал музейное дело, создав первый музей России - Кунсткамеру. Мы продолжаем его дела, храним память о нем и в течение всего года будем прославлять первого русского императора в особых петровских праздниках.