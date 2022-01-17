В Кремле заявили об отмене поручений по законопроекту о QR-кодах

Поручения президента по законопроекту о ковид-сертификатах, которые он дал по итогам съезда РСПП, будут аннулированы. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что документ был опубликован на сайте Кремля в субботу. Но правительство решило отложить рассмотрение законопроекта из-за новой эпидемиологической обстановки. Он был снят с рассмотрения Госдумы. "Перечни поручений готовятся в течение нескольких дней, недель, согласовываются по разным направлениям, с разными подразделениями и так далее... Изменились обстоятельства", - объяснил Песков, отметив новые характеристики "омикрона", динамику распространения и особенности протекания.

"Первый и второй пункты поручений о внесении изменений в закон... о QR-кодах, как его прозвали в народе, где правительству предписывается обеспечить полное соблюдение прав граждан, оценку влияния реализации закона, и обеспечить до его принятия готовность инфраструктуры и технологий... мы, конечно, будем убирать, аннулировать", - объявил Песков. "Рабочая ситуация, действуем гибко с учетом обстоятельств", - добавил он.