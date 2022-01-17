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17.01.2022 11:45
Рубрика: Власть

В ЛесЕГАИС зарегистрировались более 20 тысяч пользователей

Текст: Владимир Кузьмин
Запуск с начала года обновленной системы ЛесЕГАИС, через которую ведется учет лесоматериалов, не остановил оборот древесины, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. "На сегодняшний день в ней зарегистрированы более 20 тысяч пользователей, - сообщила она на оперативном совещании у председателя правительства Михаила Мишустина. - За праздничные дни было сформировано более 120 тысяч электронных сопроводительных документов на транспортировку древесины общим объемом более пяти миллионов кубометров".
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Куксин/ РГ
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По словам Абрамченко, даже за такой короткий период виден реальный эффект от внедрения электронного сопроводительного документа. Во-первых, благодаря информационному взаимодействию Федеральной таможенной службы и Рослесхоза предотвращен незаконный вывоз леса из страны. "Все, кто не подтвердили легальность заготовленной древесины, не смогли оформить цифровой паспорт и, соответственно, вывезти ее", - подчеркнула зампред правительства. Также не было вывезено ни одного кубометра круглого леса ценных лиственных и хвойных пород.

"Во-вторых, система выявила несколько серых схем, которые ранее использовались недобросовестными участниками рынка", - рассказала Абрамченко. Раньше по одному бумажному документу получалось вывозить неограниченное количество древесины с одной делянки. "Теперь благодаря цифровизации система не позволяет лесопользователю создать сопроводительный документ на партию, которая превышает фактический объем заготовленной на делянке древесины", - пояснила вице-премьер. Система автоматически сверяет баланс разрешенной заготовки и уже вывезенного объема.

Власть Работа власти Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Вице-премьеры

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