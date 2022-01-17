В ЛесЕГАИС зарегистрировались более 20 тысяч пользователей

Запуск с начала года обновленной системы ЛесЕГАИС, через которую ведется учет лесоматериалов, не остановил оборот древесины, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. "На сегодняшний день в ней зарегистрированы более 20 тысяч пользователей, - сообщила она на оперативном совещании у председателя правительства Михаила Мишустина. - За праздничные дни было сформировано более 120 тысяч электронных сопроводительных документов на транспортировку древесины общим объемом более пяти миллионов кубометров".

По словам Абрамченко, даже за такой короткий период виден реальный эффект от внедрения электронного сопроводительного документа. Во-первых, благодаря информационному взаимодействию Федеральной таможенной службы и Рослесхоза предотвращен незаконный вывоз леса из страны. "Все, кто не подтвердили легальность заготовленной древесины, не смогли оформить цифровой паспорт и, соответственно, вывезти ее", - подчеркнула зампред правительства. Также не было вывезено ни одного кубометра круглого леса ценных лиственных и хвойных пород.

"Во-вторых, система выявила несколько серых схем, которые ранее использовались недобросовестными участниками рынка", - рассказала Абрамченко. Раньше по одному бумажному документу получалось вывозить неограниченное количество древесины с одной делянки. "Теперь благодаря цифровизации система не позволяет лесопользователю создать сопроводительный документ на партию, которая превышает фактический объем заготовленной на делянке древесины", - пояснила вице-премьер. Система автоматически сверяет баланс разрешенной заготовки и уже вывезенного объема.