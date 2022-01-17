В ЛесЕГАИС зарегистрировались более 20 тысяч пользователей

По словам Абрамченко, даже за такой короткий период виден реальный эффект от внедрения электронного сопроводительного документа. Во-первых, благодаря информационному взаимодействию Федеральной таможенной службы и Рослесхоза предотвращен незаконный вывоз леса из страны. "Все, кто не подтвердили легальность заготовленной древесины, не смогли оформить цифровой паспорт и, соответственно, вывезти ее", - подчеркнула зампред правительства. Также не было вывезено ни одного кубометра круглого леса ценных лиственных и хвойных пород.
"Во-вторых, система выявила несколько серых схем, которые ранее использовались недобросовестными участниками рынка", - рассказала Абрамченко. Раньше по одному бумажному документу получалось вывозить неограниченное количество древесины с одной делянки. "Теперь благодаря цифровизации система не позволяет лесопользователю создать сопроводительный документ на партию, которая превышает фактический объем заготовленной на делянке древесины", - пояснила вице-премьер. Система автоматически сверяет баланс разрешенной заготовки и уже вывезенного объема.