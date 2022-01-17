В Лувре недовольны предвыборным видео Марин Ле Пен

Администрация Лувра крайне недовольна предвыборным видеороликом Марин Ле Пен. Дело в том, что кандидат от правой партии "Национальное объединение" на предстоящих весной президентских выборах в качестве площадки для съемки длящегося чуть больше трех минут клипа выбрала Лувр. Она снялась во дворе Наполеона на фоне его знаменитой стеклянной пирамиды.

Сразу заметим, что такое решение Марин Ле Пен было не случайным. И не только потому, что, как она сказала, Лувр является "знаковым строением, символизирующим Францию во всем ее великолепии". Именно там, на площади перед пирамидой, в мае 2017 года Эмманюэль Макрон провел массовый митинг, отметив победу на тех выборах.

Как подчеркнула Марин Ле Пен, готовая вновь сразиться с нынешним хозяином Елисейского дворца, тем самым она собирается "покончить" с пятью годами "токсичного для страны" правления Макрона. В Лувре комментировать заявление Марин Ле Пен не стали. Но сообщили, что у политика не было разрешения на съемку на их территории. Как считают в музее, являясь "эксклюзивным правопреемником всех имущественных прав", любое "публичное использование" изображения пирамиды должно быть предварительно согласовано с руководством культурного учреждения.

Более того, следовало заключить "партнерское соглашение", что предполагает денежные выплаты. Музейщики несколько раз общались с командой харизматичной блондинки, требуя не размещать видеоролик в соцсетях и грозя судебными исками, еще и потому, что "по статусу не могут ассоциироваться с какой-либо партией". Но в окружении Марин Ле Пен на демарш администрации музея внимания не обратили, и ролик уже увидели сотни тысяч французов. Как напомнил представитель лепеновского избирательного штаба Жан-Филипп Танги, таких проблем не возникло, когда Макрон провел свой митинг пятилетней давности у Лувра, и предложил дирекции музея опубликовать соответствующие разрешительные документы, а также выставленный Макрону счет. Судя по всему, со схожими проблемами могут столкнуться и другие претенденты на Елисейский дворец. Однако сотрудники Марин Ле Пен полагают, что виды Лувра являются общественным достоянием.