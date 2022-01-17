В Лувре недовольны предвыборным видео Марин Ле Пен

Сразу заметим, что такое решение Марин Ле Пен было не случайным. И не только потому, что, как она сказала, Лувр является "знаковым строением, символизирующим Францию во всем ее великолепии". Именно там, на площади перед пирамидой, в мае 2017 года Эмманюэль Макрон провел массовый митинг, отметив победу на тех выборах.
Как подчеркнула Марин Ле Пен, готовая вновь сразиться с нынешним хозяином Елисейского дворца, тем самым она собирается "покончить" с пятью годами "токсичного для страны" правления Макрона. В Лувре комментировать заявление Марин Ле Пен не стали. Но сообщили, что у политика не было разрешения на съемку на их территории. Как считают в музее, являясь "эксклюзивным правопреемником всех имущественных прав", любое "публичное использование" изображения пирамиды должно быть предварительно согласовано с руководством культурного учреждения.
Более того, следовало заключить "партнерское соглашение", что предполагает денежные выплаты. Музейщики несколько раз общались с командой харизматичной блондинки, требуя не размещать видеоролик в соцсетях и грозя судебными исками, еще и потому, что "по статусу не могут ассоциироваться с какой-либо партией". Но в окружении Марин Ле Пен на демарш администрации музея внимания не обратили, и ролик уже увидели сотни тысяч французов. Как напомнил представитель лепеновского избирательного штаба Жан-Филипп Танги, таких проблем не возникло, когда Макрон провел свой митинг пятилетней давности у Лувра, и предложил дирекции музея опубликовать соответствующие разрешительные документы, а также выставленный Макрону счет. Судя по всему, со схожими проблемами могут столкнуться и другие претенденты на Елисейский дворец. Однако сотрудники Марин Ле Пен полагают, что виды Лувра являются общественным достоянием.