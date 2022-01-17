В Лувре недовольны предвыборным видео Марин Ле Пен

Новости

Время в пути по ЦКАД в районе Можайского шоссе сократится в 7,5 раза 20:33
Началась Неделя памяти, приуроченная ко дню памяти жертв Холокоста 20:30
Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию вокруг СВПД 19:54
Порошенко объявили в розыск на Украине 19:43
Власти Подмосковья заявили о запуске производства тестов на "омикрон" 18:13
Госдума сократит число "пленарок" из-за пандемии 18:09
Первые данные по итогам переписи населения появятся в апреле 2022 года 17:55
Президент Ирана выступит в Госдуме 17:52
Власти Парижа вновь ввели масочный режим на улице 17:44
В Швеции обнаружили новую мутацию штамма "омикрон" 17:25
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2" 17:20
Названа стоимость теста для выявления клеточного иммунитета к COVID-19 17:16
Петербуржцев предупредили о "вертикальном" росте заболеваемости COVID 17:02
Карацев потратил почти пять часов на выход во второй круг Australian Open 16:49
Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти 16:38
Минюст: После реформы треть муниципальных служащих могут лишиться работы 16:30
Путин продлил срок госслужбы спецпредставителю по экологии Сергею Иванову 16:28
Родители, более 6 лет не забиравшие дочь из роддома, лишены родительских прав 16:27
Токаев снял с должности своего спецпредставителя на "Байконуре" 16:02
Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами 15:59
Путин поручил проверить рост цен на стройресурсы 15:53
Путин поручил убрать не менее 111 незаконных свалок до конца 2023 года 15:49
Турчак предложил увеличить привлекательность муниципальной службы 15:17
Премьер Пакистана заявил о поддержке мусульманами слов Путина о пророке Мухаммеде 15:00
Постпред РФ при ОБСЕ: На Украине увеличилось число учений с участием Запада 14:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
ВС РФ объяснил, как делить завещанное имущество при разногласиях наследников
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Опрос: Сколько детей лучше всего иметь в семье?
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году
17.01.2022 20:35
Рубрика: В мире

В Лувре недовольны предвыборным видео Марин Ле Пен

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 9(8657)
Администрация Лувра крайне недовольна предвыборным видеороликом Марин Ле Пен. Дело в том, что кандидат от правой партии "Национальное объединение" на предстоящих весной президентских выборах в качестве площадки для съемки длящегося чуть больше трех минут клипа выбрала Лувр. Она снялась во дворе Наполеона на фоне его знаменитой стеклянной пирамиды.

Сразу заметим, что такое решение Марин Ле Пен было не случайным. И не только потому, что, как она сказала, Лувр является "знаковым строением, символизирующим Францию во всем ее великолепии". Именно там, на площади перед пирамидой, в мае 2017 года Эмманюэль Макрон провел массовый митинг, отметив победу на тех выборах.

Во Франции учителя начали бастовать из-за ковида

Как подчеркнула Марин Ле Пен, готовая вновь сразиться с нынешним хозяином Елисейского дворца, тем самым она собирается "покончить" с пятью годами "токсичного для страны" правления Макрона. В Лувре комментировать заявление Марин Ле Пен не стали. Но сообщили, что у политика не было разрешения на съемку на их территории. Как считают в музее, являясь "эксклюзивным правопреемником всех имущественных прав", любое "публичное использование" изображения пирамиды должно быть предварительно согласовано с руководством культурного учреждения.

Более того, следовало заключить "партнерское соглашение", что предполагает денежные выплаты. Музейщики несколько раз общались с командой харизматичной блондинки, требуя не размещать видеоролик в соцсетях и грозя судебными исками, еще и потому, что "по статусу не могут ассоциироваться с какой-либо партией". Но в окружении Марин Ле Пен на демарш администрации музея внимания не обратили, и ролик уже увидели сотни тысяч французов. Как напомнил представитель лепеновского избирательного штаба Жан-Филипп Танги, таких проблем не возникло, когда Макрон провел свой митинг пятилетней давности у Лувра, и предложил дирекции музея опубликовать соответствующие разрешительные документы, а также выставленный Макрону счет. Судя по всему, со схожими проблемами могут столкнуться и другие претенденты на Елисейский дворец. Однако сотрудники Марин Ле Пен полагают, что виды Лувра являются общественным достоянием.

В мире Европа Франция

Главное сегодня

Путин поручил Минтруду исправить ситуацию с охватом пенсионеров соцуслугами
Эксперт объяснил ситуацию с приостановкой сертификации "Северного потока-2"
За сутки в России подтверждено 30 726 случаев COVID-19 в 85 регионах
Правительство Коми ушло в отставку
В Минздраве заявили о признании за рубежом эффективности "Спутника V"
"Мы долго запрягали": Сергей Лавров подвел дипломатические итоги года
Генсек ОДКБ назвал зачинщиков беспорядков в Казахстане