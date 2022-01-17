В Минске указали на провокационный характер действий польских военных

Белорусские военачальники убеждены в том, что задачей польских военных у границы РБ являются исключительно провокации. Этот вывод сформулировал в беседе с журналистами в понедельник заместитель начальника генштаба Вооруженных Сил республики Павел Муравейко, информирует БЕЛТА.

"Желая продемонстрировать свою нужность Европе, уровень своей ответственности перед европейскими странами, свои финансовые вложения в обеспечение безопасности Европы, Польша перемещает туда как можно больше военных", - констатировал генерал-майор, подчеркнув, что военные угрозы и угрозы миграционного кризиса не имеют ничего общего с теми процессами, которые сейчас происходят на рубежах Беларуси.

Бросается в глаза, по его оценке, и непропорциональное количеству мигрантов число военнослужащих, перемещение к границам тяжелого вооружения и бронированных машин. "Это для чего, чтобы бороться с мигрантами? Отнюдь. Это противоречит логике и здравому смыслу. Здесь имеется более глубинный подход - демонстрация своей готовности выполнят какие-то задачи. Какие задачи могут выполнять польские военные у нашей границы? Только провокационные", - убежден представитель генерального штаба.

Кстати, он напомнил, что ранее сообщалось, что официальная Варшава обратилась к руководству НАТО с просьбой развернуть в данном регионе многоэшелонированную систему тылового и технического обеспечения. По словам Муравейко, "это ни что иное, как заблаговременная подготовка к каким-то масштабным действиям, которые могут быть спровоцированы в том числе и против наших военнослужащих, наших границ".